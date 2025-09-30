Splitski vatrogasci imali niz intervencija: Od požara smeća do otvaranja lifta

Splitski vatrogasci u protekla 24 sata imali su nekoliko intervencija na području grada i županije. Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, najveći dio posla odnosio se na tehničke intervencije i manja požarna događanja.

Javna vatrogasna postrojba grada Splita prvo je ujutro, oko 7:15 sati, intervenirala na Pujankama gdje su vatrogasci otvorili zaglavljena vrata lifta. Poslijepodne, u 15:11 sati, pozvani su na Put Plokita kako bi iz polupodzemnog kontejnera izvukli novčanik. Nekoliko sati kasnije, u 17:51, gasili su požar smeća koji je izbio pored plastičnog kontejnera u Komulovića Puti.

DVD Split također je imao posla – u 11:59 sati gasili su požar stabla u Sukoišanskoj ulici, dok su u ranim jutarnjim satima, u 2:45, intervenirali zbog puknuća vodovodne instalacije na Poljani kneza Trpimira.

S područja županije zabilježena je i intervencija DVD-a Dugopolje. Oko 22:40 sati došlo je do požara spremnika za otpad, a na teren je izašlo jedno vozilo s dva vatrogasca.

Prema izvješću, sve su intervencije završile bez ozlijeđenih osoba, a požari su brzo stavljeni pod nadzor.