Splitski vatrogasci bilježe niz manjih intervencija tijekom 24 sata

Tijekom 24 sata, od 25. do 26. rujna, Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Splita i dobrovoljna vatrogasna društva (DVD) imala su niz manjih, ali raznolikih intervencija, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Split: stablo na cesti i požar vozila

JVP Grada Splita u 12:05 sati intervenirala je na Šetalištu Marina Tartaglie gdje je uklonjeno stablo koje je palo na prometnicu.

U 11:39 sati pripadnici DVD-a Split gasili su požar osobnog automobila u Gundulićevoj ulici.

Intervencije u županiji

Vatrogasci su tijekom dana reagirali i izvan grada.

Mravinci: u 06:57 sati na brzoj cesti dogodila se prometna nesreća; intervenirali su DVD Klis i DVD Vranjic.

Solin: u 08:09 sati ekipa DVD-a Vranjic otvorila je vrata stana.

Gljev: u 17:37 sati JVP Sinj uklonila je gnijezdo stršljenova.

Sve intervencije prošle su bez težih posljedica, a Županijski vatrogasni operativni centar poručuje da građani i dalje mogu dojavljivati hitne situacije na uobičajene brojeve.