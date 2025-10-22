Splitski vaterpolist zbog teške ozljede skoro prekinuo karijeru, a sada je najbolji igrač Superkupa

Jadran se posljednjih godina brine da trofeji ostanu u Splitu, a tako su Splićani otvorili i ovu sezonu. Momčad trenera Jure Marelje osvojila je Superkup Hrvatske u Zadru, svladavši dubrovački Jug rezultatom 11:8.

Prvi trofej sezone ponovno odlazi u grad podno Marjana! Jadranu je to drugi Superkup u povijesti, osvojen u četvrtom izdanju nacionalnog Superkupa.

Pobjeda je bila i više nego zaslužena – splitska momčad vodila je gotovo cijelu utakmicu. Jug je poveo tek u samom otvaranju susreta (Joković za 0:1), što je bilo njihovo jedino vodstvo u dvoboju.

Dužević briljirao na dva metra

Za najboljeg igrača Superkupa proglašen je Antonio Dužević, snažni centar Jadrana koji je još jednom potvrdio svoju ključnu ulogu u momčadi. Na poziciji na kojoj se vodi najteža borba, Dužević je izborio najveći broj isključenja suparnika te postigao tri pogotka, jednako kao i njegov suigrač Dušan Matković.

U statistikama Hrvatskog vaterpolo saveza iza njega stoji impresivan učinak, preko 250 odigranih utakmica i 181 postignutih golova pod kapicom VK Jadran Split, što dovoljno govori o njegovom doprinosu i iskustvu.

Nakon velike pobjede, Dužević je za Dalmaciju Danas podijelio dojmove i emocije koje su pratile ovaj uspjeh.

„Osjećaj je fenomenalan! Svi smo zajedno išli po pobjedu i prvi trofej sezone. Nagrada za MVP-a samo je šlag na torti, mogao ju je osvojiti bilo tko od nas jer smo svi odigrali sjajno. Utakmica je mene izbacila u prvi plan, ali svaka čast mojim momcima, odigrali smo vrhunsku utakmicu“, rekao nam je Dužević dan nakon pobjede te dodao da su odigrali sve po dogovoru.

„Igralo se za prvi trofej u sezoni, obje su momčadi to silno željele. Možda smo mi bili malo spremniji. Odigrali smo od prve do zadnje minute točno onako kako smo se dogovorili“, komentirao je.

Atmosfera u Jadranovoj svlačionici nakon osvojenog Superkupa bila je, kako kaže njihov centar Antonio Dužević „sjajna, i prije i poslije utakmice“.

„Mi smo zaista jedna dobra ekipa koja živi za utakmice i jedan za drugoga. Jučer smo malo slavili, ali evo već danas krećemo s pripremama za iduće utakmice“, kaže nam 28-godišnji vaterpolist.

Nakon osvojenog Superkupa, Jadran ne staje. Pred splitskim vaterpolistima gust je raspored, ali i visoki ciljevi, obrana naslova prvaka i dokazivanje na europskoj sceni.

„U petak igramo prvenstvo Hrvatske gdje ćemo pokušati dati sve od sebe da obranimo naslov prvaka i Ligu prvaka igramo utorak pa se nadamo da ćemo ponovit prošlogodišnji uspjeh“, govori nam Antonio.

Povratak nakon teške ozljede

Antonio Dužević 2019. godine suočio se s jednom od najtežih epizoda svoje karijere. Nakon prelaska iz Mornara Brodospasa u Jadran, zadobio je tešku ozljedu ruke koja je ugrozila njegov nastavak bavljenja vaterpolom.

Operacija puknutih ligamenata isprva je prošla uspješno, no kasnije su se pojavili novi problemi – kosti su se počele trljati jedna o drugu, što je dodatno zakompliciralo oporavak. Situacija je bila toliko ozbiljna da su liječnici u jednom trenutku sumnjali hoće li moći nastaviti karijeru.

Dužević je potražio drugo mišljenje u Barceloni, no zahvaljujući predanosti, upornosti i dugotrajnoj rehabilitaciji, uspio se vratiti u formu i ponovno pronaći svoje mjesto u bazenu.

„Tada nisu davali šanse da ću nastaviti, ali hvala Bogu, sve se riješilo. Sanirao sam ozljedu i problemi se nisu ponavljali. Sada je sve u redu“, kazao je Dužević za portal Dalmacija Danas.

Od splitskog bazena do reprezentativnog praga

Rođen 22. listopada 1997. u Splitu, Antonio Dužević je dijete splitskog bazena i tipičan primjer sportaša formiranog u domaćoj školi vaterpola.

Dužević je u više navrata bio na širem popisu hrvatske reprezentacije, ali još čeka svoj debi na velikom natjecanju. S obzirom na kontinuitet forme i doprinos klubu, mnogi smatraju da je samo pitanje vremena kada će i službeno obući kapicu s hrvatskim grbom.