Splitski ugostitelji u potrazi za sezoncima: „Plaće moraju rasti, svako malo"

Konobar koji je ujedno i stručnjak za vina danas je jedan od najtraženijih radnika u turističkoj sezoni. Posao može birati, no mladi Sinjanin David Vuleta ističe kako mu visina plaće nije bila presudna – važniji su bili radni uvjeti i atmosfera na poslu.

„Počeo sam raditi prije mjesec dana. Što se tiče pronalaska posla, to nije problem – više je problem u gradu Splitu naći smještaj“, kaže Vuleta za Danas.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Smještaj je u međuvremenu uspio pronaći, a dodaje i kako plaće u ugostiteljstvu rastu iz godine u godinu. „Recimo, ako je plaća bila 1200, sada je 1500 do 1600 eura. Sve ovisi od osobe do osobe i koje kvalifikacije posjedujete, ali to je neki prosjek“, objašnjava.

No poslodavci su već dobro upoznati sa situacijom na tržištu rada pa u potragu za djelatnicima kreću sve ranije – već u jesen, odmah nakon završetka prošle sezone. U jednom splitskom restoranu imaju uigran tim, ali naglašavaju kako kvalitetne radnike treba zadržati – i to ne samo plaćom.

„Plaće moraju rasti, svako malo. Inflacija je tu, sve poskupljuje, ulazni troškovi su viši. Normalno, ako su tom djelatniku veći troškovi – on je konobar šest, sedam, osam sati, a ostatak vremena živi kao građanin i kako može“, kaže vlasnik restorana Ivo Vrdoljak.

Potraga za sezoncima

U sezoni gotovo svi dodatno zapošljavaju, pa tako i restoran na splitskom Šperunu koji radi cijelu godinu. „Ako tražite radnika samo u sezoni, možda ćete ga teže naći – onda cijena ide gore. Ali kad je cjelogodišnje, mi zimi radimo po šest sati, ljeti osam sati, nama je super. Mislim da će i ostali početi pratiti taj primjer i raditi cijelu godinu“, kaže Ines Vuković, voditeljica u kuhinji restorana.

I dok jedni rade cijele godine, neki restorani i hoteli tek sada otvaraju svoja vrata jer predsezona počinje. Očekivanja sezonaca, kada je riječ o plaćama, veća su nego prošle godine.

Prema podacima portala MojPosao, konobari u sezoni očekuju oko 1.590 eura, kuhari gotovo 2.000 eura, recepcionari blizu 1.500 eura, dok spremačice u prosjeku traže oko 1.390 eura.

Za konobare to predstavlja rast od devet posto u odnosu na prošlu godinu. „Cijena rada se usklađuje s porastom cijene rada u javnom sektoru i sa stopom inflacije. Nažalost, imamo porast plaća, ali ona mora biti u okviru bilance koja to može izdržati“, upozorava Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostitelja pri HGK Split.

Dok ima gostiju, ima i posla, a uz zadovoljnog djelatnika lakše se podnosi naporan tempo sezone. „Nama je već osnovica stvarno dobra, rastu i rast će. Trud se plaća, naša šefica to cijeni. Mislim da sve više dolazi do toga da se rad cijeni i mislim da će to ići još gore“, kaže Vuković.

Koliko će plaće još rasti, moglo bi ovisiti i o uspješnosti turističke sezone, na koju ove godine, uz ekonomske okolnosti, utječu i globalni sukobi – iako daleko od Jadrana.