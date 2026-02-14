Splitski sud dobio novog šefa: DSV u Zagrebu odlučio tko će iduće četiri godine stolovali u Gundulićevoj!

Splitski Općinski sud dobio je novog/starog šefa: Dražen Maravić, koji je odradio četverogodišnji mandat na toj poziciji, na sjednici Državnog sudbenog vijeća u Zagrebu 12. veljače ove godine imenovan je predsjednikom Općinskog suda u Splitu na još četiri godine!

I ne može se reći da nije imao protukandidata. Sutkinja Dunja Ljubičić je bila najozbiljnija protukandidatkinja. Inače je poznata široj javnosti po vođenju poznate parnice između dr. Nebojše Kneževića i Grada Splita teške desetke milijuna eura (nota bene, iz njene sudnice je u lipnju prošle godine ukraden dokument iz tog spisa, 'kuverta' s datumom zaprimanja tužbe dr. Nebojše Kneževića protiv Grada Splita u vezi naknade za zemljišta na TTTS-u) u kojoj je dva puta presuđivala da Banovina mora isplatiti značajne iznose dr. Kneževiću.

No, za vođenje splitskog suda koji je ogroman i po teritoriju i po broju predmeta, želju i volju iskazao je i sudac Josip Mrkonjić, također 'parničar' poznat po vođenju predmeta u kojem je načelnik Primoštena Stipe Petrina tužio šibensku sutkinju (tada još nije bila pod suspenzijom i okrivljena u USKOK-ovom kaznenom postupku zbog primanja mita) Maju Šupe...

Uzalud, rezultati na 58. Sjednici DSV-a govore sami za sebe, Maravić je hametice porazio protukandidate: ukupno je zaslužio 180 bodova, a sutkinja Ljubičić 132, Mrkonjić 125,2!

Najveću razliku aktualni predsjednik suda ostvario je u segmentu 'ocjena o obnašanju sudačke dužnosti' (133 boda naspram 100, odnosno 98), makar je bio uvjerljivo bolji i u ostale dvije kategorije koje su ulazile u ukupni skor, 'bodovanje strukturiranog razgovora' te 'bodovanje predloženog programa rada'.

Maravić je prije četiri godine stigao na čelo Općinskog suda u Splitu te je bezbolno obavio preseljenje suda s Dračevca, gdje su suci bili u svojevrsnom izbjeglištvu u nekadašnjoj vojarni gotovo 15 godina, u potpuno novu zgradu suda u Gundulićevoj, bivšoj Standi. Ali i rezultate rada svih sudaca pod njegovom komandom, primanje novih snaga te preslagivanje radi bolje efikasnosti očigledno su cijenili i na DSV-u... Još jedan mandat na četiri godine kreće od 1. ožujka ove godine.

Na toj sjednici održanoj u četvrtak u Zagrebu imenovani su i drugi suci te šefovi, spomenimo samo najznačajnije: Inga Vezmar Balek je imenovana za predsjednicu Visokog upravnog suda RH, dok je za predsjednika Županijskog suda u Zagrebu imenovan je Božidar Horvat, a Vlado Skorup će iduće četiri godine biti predsjednik Županijskog suda u Rijeci.