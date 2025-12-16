Splitski profesor emeritus bez rukavica o hrvatskoj akademskoj stvarnosti: Objavljena "Sveučilišne tajne" Matka Marušića

U izdanju Medicinske naklade iz Zagreba objavljena je nova knjiga profesora emeritusa Matka Marušića pod naslovom „Sveučilišne tajne“ – sažeta, argumentirana i izravna analiza hrvatskih sveučilišta kakva se rijetko pojavljuje u domaćem javnom prostoru. Riječ je o znanstveno-popularnoj knjizi koja ne zaobilazi osjetljive teme i ne skriva zaključke, zbog čega već sada izaziva velik interes akademske i šire javnosti.

Marušić u 11 poglavlja analizira nastavu, znanstvenu produkciju, studente, sustav napredovanja i upravljanje sveučilištima, oslanjajući se na javno dostupne podatke i jasne usporedbe. Posebno su detaljno obrađena hrvatska sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, koja autor uspoređuje s po veličini i tradiciji sličnima u Beogradu, Budimpešti i Ljubljani.

Kada su rezultati nepovoljni, autor ne staje na kritici – nudi konkretne prijedloge poboljšanja, bez zamagljivanja i akademskog fraziranja. Upravo ta otvorenost čini knjigu zanimljivom i onima koji se s autorom neće u svemu složiti.

Nastava, znanost i odgovornost

U dijelu o nastavi iznose se podaci o odustajanju studenata, duljini studiranja i kvaliteti ispita, uz oštru kritiku neodržavanja dijela propisane nastave. Znanstvena produkcija analizirana je ukupno i po pojedincima, uključujući financiranje projekata i međunarodni ugled, dok se u poglavljima o upravljanju ističe slaba razina odgovornosti dekana i rektora.

Posebno poglavlje posvećeno je utjecaju politike na sveučilišta, koju Marušić naziva jednom od najvećih „sveučilišnih tajni“.

Gdje je Split?

Splitsko sveučilište, prema autoru, stoji razmjerno dobro, ali nestabilno – s upozorenjem da bez stalnog napretka može stagnirati ili nazadovati. Zagrebačko sveučilište, kao perjanica hrvatske akademske scene, mora težiti znatno višoj kvaliteti kako bi se učvrstilo među uspješnijima u Europi.

U zaključku Marušić jasno poručuje da se Hrvatska više ne može skrivati iza prošlosti: odgovornost za stanje sveučilišta danas snose akademska zajednica i društvo u cjelini.

„Nemamo se kamo sakriti“, jedna je od rečenica koja sažima duh ove knjige.

Idealna za čitanje – i raspravu

„Sveučilišne tajne“ nisu samo knjiga o sveučilištima, nego i poziv na ozbiljnu javnu raspravu o znanju, odgovornosti i budućnosti društva. Upravo zato mnogi je već nazivaju idealnim poklonom za sve koji žele znati – i razumjeti.