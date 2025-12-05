Splitski prevarant s tuđim dokumentima naručivao uređaje i potpisivao lažne ugovore

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio ukupno 14 kaznenih djela, i to 12 kaznenih djela Nedozvoljene uporabe osobnih podataka, te dva kaznena djela Prijevare.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine došao do osobnih podataka više osoba te se koristeći njihovim identitetima putem internetskih platformi telekomunikacijskih operatera sklapao pretplatničke ugovore i naručivao uređaje, iako nije imao namjeru podmirivati nastale troškove. Na opisani način ostvario je protupravnu imovinsku korist, a oštećena društva su od trećih osoba potraživala iznose za usluge i uređaje isporučene na tuđa imena.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 40-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a osoba je predana pritvorskom nadzorniku.