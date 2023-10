SPLITSKI POVJESNIČAR ISPRED ŠTANDARCA "Svjesni građani Splita duboko u sebi znaju što je istina"

U organizaciji Grada Splita, Udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Splita i Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista danas se u Galeriji umjetnina održala svečanost obilježavanja 79. obljetnice Dana oslobođenja Splita od fašizma.

Na događaju je sudjelovao i izv.prof.dr.sc. Tonći Šitin koji je, između ostalog, imao za reći kako je povijest Splita tu te što ovaj dan znači za Splićane.

"Ovaj dan za Splićane znači sve. Oslobodio se grad od svog dugog roblja pod tuđom vlašću. Veliki broj Splićana je odlazio iz svoga grada vani da se bori od Sutjeske do Neretve. Poznato je da je najviše mladih Dalmatinaca tamo stradalo. Nisu branili samo svoj dom i svoje uvjerenje, nego i svoju domovinu i svoju slobodu. To se ne bori samo onda u gradu kad kraj svojih prozora pucaš na nekoga, nego kad ideš i drugdje i u širem planu djeluješ. A Splićani su u tom pravcu učinili puno", kazao je.

Upitali smo ga kako gleda na povijesnu činjenicu da se to danas negira,

"Jučer smo imali skup na kojem je predstavljena Goldsteinova nova knijga u kojoj se raspravlja o reviziji povijesti. Taj revizionizam je zašao gotovo posvuda. Sve se negira što je bilo prije. Daju se neki novi termini i oznake, a i to je sad jedan veliki problem. Puno smo raspravljali o tome. Nema nikad zaključaka. Tko će realizirati to sve što smo kazali, kako vratiti taj duh slobode i ponosa. Mi moramo biti ponosni na to. Ne samo na Domovinski rat. Nije sve nastalo 90e, ne bi ni bilo da je sve tada nastalo. Taj kontinuitet je bitan".

"Ja znam zašto sam se borio, ali ne mislimo svi isto. Ja ne znam što je ove druge ponukalo, ili kakva obećanja ili misli da je ovo sve prije bila nekakva laž. Podijelili smo se oko toga. Svjesni građani Splita duboko u sebi znaju što je istina", kazao je te naglasio:

"Dolaze nova djeca, uspinju se, imaju svoju nekakvu viziju."