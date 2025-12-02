Splitski pjevač: "Poklanjam BMW-a"

Splitski glazbenik Igor Cukrov iznenadio je svoje pratitelje neuobičajenom objavom na društvenim mrežama – najavio je da poklanja svoj BMW. Kako je naveo, automobil mu je “višak”, a stanje vozila opisao je vrlo dobrim, uz nekoliko manjih nedostataka.

“Auto je višak, sve funkcionira. Ima par sitnica za riješit, motor je top, održava san ga redovito. I ono – ne zajebavan se”, napisao je Cukrov, što je odmah izazvalo velik interes među njegovim pratiteljima.

Prema komentarima ispod objave, mnogi su ostali zatečeni njegovom odlukom, dok su drugi uz smijeh pisali da će “odmah doći po auto”. Iako nije naveo razlog zbog kojeg se odlučio riješiti vozila, Cukrov je jasno poručio da se ne radi o šali, što je dodatno podiglo znatiželju.