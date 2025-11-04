Splitski noćni klub privremeno zatvara svoja vrata: "Inspekcija je utvrdila da..."

Klub Kocka, koji više od 20 godina djeluje u prostoru Doma mladih, privremeno je obustavio rad noćnog programa nakon što je inspekcija utvrdila da jedan od ključnih dokumenata potrebnih za rad noćnog kluba više nije na snazi.

"Na naše veliko iznenađenje, radi se o dokumentu koji se dugi niz godina nije dovodio u pitanje, a bez njega trenutačno šank ne smije posluživati pića. Zbog toga smo primorani privremeno zatvoriti klupski dio programa dok ne stvorimo uvjete za nastavak rada. Ostali programi nastavljaju se bez prekida.

Ne odustajemo. Nastavljamo raditi i tražiti rješenja!

Kocka je od samih početaka mjesto koje vode mladi, nastalo na entuzijazmu i volonterskom radu. Kroz godine smo prošli mnoge izazove i vjerujemo da ćemo i ovaj prebroditi zahvaljujući našim volonterima koji neumorno rade na rješavanju situacije. Trenutačno istražujemo sve pravne mogućnosti, usklađujemo dokumentaciju te aktivno komuniciramo s nadležnim institucijama - Multimedijalnim kulturnim centrom Split, Gradom Splitom, Splitsko-dalmatinskom županijom i Državnim inspektoratom, dok paralelno uređujemo prostor i iščekujemo nastavak rada.

Vjerujemo da ćemo uskoro pronaći rješenje i ponovo otvoriti vrata posjetiteljima.

U međuvremenu nastavljamo s programima udruga koje djeluju u Kocki. Održavat ćemo radionice, izložbe, projekcije, večeri društvenih igara, edukacije i druge kulturne sadržaje. Dio koncerata i događanja planiranih za program kluba premještamo u Amfiteatar Doma mladih u suradnji s Multimedijalnim kulturnim centrom.

Hvala svima koji su uz nas sve ove godine", poručili su iz Kocke.