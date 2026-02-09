Splitski kvart pod opsadom maloljetnih huligana: “Trče, kradu, zastrašuju – nitko im ne može stati na kraj”

Stanovnici Splita 3 upozoravaju na niz uznemirujućih incidenata koje, prema njihovim riječima, mjesecima izaziva skupina maloljetnika. Redakciji Dalmacije Danas javio se svjedok čiji je identitet poznat redakciji, a njegova ispovijest podudara se s ranijim napisima i svjedočanstvima drugih građana.

Stanovnik Splita 3, koji se odlučio javno progovoriti o onome što svakodnevno viđa, opisuje obrazac ponašanja koji, kako tvrdi, traje već dulje vrijeme i postaje sve ozbiljniji.

– “Osobno sam svjedok događaja kada sam išao u Tommy u Primi 3, u glavni dućan gdje dolazi puno ljudi. Tamo sam zatekao tu dičurliju kako trče okolo. Viđao sam ih i kraj zgrade Brodomerkura, često nose crne hudice na glavi. Očito im je dosadno, ne znaju se igrati. Bleje ljudima u lice, lipe se na stakla, uznemiravaju koga god stignu, a čim osjete da im prijeti neka opasnost – bježe”, ispričao je za Dalmaciju Danas.

Prema njegovim riječima, ista se skupina kreće širim područjem Splita 3, uključujući i prostor oko današnjeg Filozofskog fakulteta.

– “Trče po katovima, stražara nema, ulaze u trgovinu i završe u odjelu s alkoholnim pićima. Vidio sam kako probijaju ambalažu paketa piva. Jednom sam ih upozorio, siguran sam da kradu, a bili su iznimno bezobrazni. Jednog bih čak mogao prepoznati”, navodi naš sugovornik.

Opisuje i hijerarhiju unutar skupine.

– “Grupe vode oni viši ili stariji. Ako krenu trčati, ne možete ih uhvatiti. Poznat mi je i slučaj da su tavom, za koju mislim da je bila ukradena, radili buku i strašili ljude. Znali su vikati ‘babo’ ljudima koji bi ih pokušali upozoriti. Nemaju ni najmanje kulture”, dodaje.

Svjedok tvrdi kako su mlađa djeca u skupini često paravan.

– “Kad ih uhvatiš, manji se prepanu i povuku, prave se da ne znaju gdje su im roditelji. Starije štite, a cijela situacija je potpuno izvan kontrole”, zaključuje.

Podudarnost sa svjedočanstvima iz Slobodne Dalmacije

Ispovijest koju je zaprimila redakcija Dalmacije Danas u velikoj se mjeri poklapa s onim o čemu je nedavno pisala Slobodna Dalmacija. U tekstu objavljenom 8. veljače 2026. godine opisani su ozbiljni incidenti u Splitu 3, uključujući napad skupine dječaka u dobi od 12 do 14 godina na starijeg muškarca u Ulici Ruđera Boškovića, kojeg su, prema svjedočenjima, gađali kamenjem, drvom i drugim predmetima.

Svjedoci su tada upozorili na istu prepoznatljivu pojavu – crne hudice s kapuljačama, kretanje u grupama od desetak djece, agresivno ponašanje prema starijima, trgovkinjama i prolaznicima te krađe alkohola i energetskih pića u kvartovskim trgovinama.

Stanari su za Slobodnu Dalmaciju isticali da se nasilje ne smanjuje, već eskalira, te da se osjećaju prepuštenima sami sebi, u strahu da bi svaka njihova reakcija mogla završiti sankcijama upravo za – žrtve.

Sve više straha, sve manje odgovora

Zajednička poruka svih svjedočanstava, i onih upućenih Dalmaciji Danas i onih ranije objavljenih u Slobodnoj Dalmaciji, jest ista: stanovnici Splita 3 osjećaju se nesigurno, frustrirano i zaboravljeno. Pitanje odgovornosti, nadzora i reakcije nadležnih institucija sve se glasnije postavlja, dok građani upozoravaju da problem koji traje mjesecima prerasta u ozbiljnu prijetnju sigurnosti u kvartu.