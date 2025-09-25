Close Menu

Splitski klub za mlade Zona širi se na Brač. Postani dio priče!

Infozona se širi

Ove jeseni splitska Info zona svoj program kluba za mlade Zona širi na Brač. Mladi već sada mogu pomoći oblikovati ga - ispuniti kratki upitnik i reći kako vide brački klub za mlade.

- Nakon 18 godina rada i druženja na splitskom Šperunu, želimo slične prostore otvoriti i u drugim gradovima. Klubovi za mlade nude mjesto za kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz edukacije, izložbe i tematska druženja. Takvi prostori doprinose zdravom odrastanju i prevenciji rizičnog ponašanja. Oni povezuju mlade, potiču razvoj njihovih potencijala i motiviraju na aktivno sudjelovanje u društvu - objašnjava Lara Zubanović, voditeljice Zone.

Kratki anonimni upitnik dostupan je na infozona.hr.

