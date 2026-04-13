Splitski KBC slavi svoj dan, a za tu prigodu u Split je stigla i ministrica Hrstić. Otkrila u što će se ulagati i što je najveći izazov

Svečano je danas u splitskoj bolnici. Ništa čudno, ipak KBC Split slavi svoj dan. Za tu prigodu do Splita je potegla ministrica zdravstva Irena Hrstić, a u veliku predavaonicu na Firule stigli su brojni uvaženi gosti.

"Jučer sam također bila u splitskoj bolnici, a jučerašnji dan smo iskoristili za obilazak odjela, ne samo iznutra nego da vidimo kako izgleda prometovanje po KBC-u. Iako sam do sada imala puno usmenih informacija, puno drugačije se na to gleda kad vidite i uživo prostore. Bio nam je cilj vidjeti kako KBC u ovom trenutku infrastrukturno stoji. Sve odgovara onome što je ravnatelj u više navrata nominirao. Govorili smo o tome da će biti potrebno napraviti određene infrastrukturne investicije u postojećoj bolnici, ali konačna ideja i dalje je gradnja novog regionalnog sveučilišnog KBC-a", kazala je ovom prigodom okupljenim medijima ministrica Hrstić te naglasila da je veseli što će biti svečanoj sjednici Stručnog vijeća.

Istaknula je i u što će se ulagati.

"Ulaganje u odjel infrektologije, ulaganje u operacijske sale otorinolaringologije, ulaganje u gastroenterologiju, ulaganje u dnevnu bolnicu hematologije i nefrologije... Jedan od krucijalnih problema, a koji nije samo problem KBC-a Split, je pitanje prometovanja, parkiranja, uvjeti dolaska na posao, uvjeti dolaska na zdravstvenu uslugu i to je nešto što će nam biti najveći izazov, kako za KBC, tako i za ostale. KBC djeluje na dva lokaliteta koja su blizu, a daleko. Kada su u pitanju dva lokaliteta, trebate imati i pojačane tehničke uvjete za dva lokaliteta. Izazovno je raditi na dva lokaliteta, ali tu smo da nominiramo potrebe i napravimo prioritete", kazala je ministrica Hrstić.

"Na jučerašnji dan, 12. travnja 1797. godine, Split je dobio prvu civilnu bolnicu i od tada u gradu Splitu imamo kontinuirano pružanje bolničke skrbi, već 229 godina, što našu bolnicu svrstava u najstariju zdravstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj. Ono u što je danas izrastao KBC Split na ponos je svih nas ovdje", kazao je ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić te najavio najvažnije ovogodišnje projekte.

"Od glavnih projekata izdvojio bih dovršenje regionalnog transfuzijskog centra, zatim početak radova na uređenju odjela dječjeg stacionara dječje psihijatrije. Tu su još i brojni projekti uređenja pojedinih zavoda, klinika, nabavka određene opreme, sve ono što je nama bitno u svakodnevnom funkcioniranju kako bismo mogli nastaviti pružati kvalitetnu zdravstvenu skrb za sve naše pacijente", kazao je ravnatelj Dolić.

