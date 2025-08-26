Splitski iznajmljivač u šoku, turisti demolirali apartman: "Kao da je netko namjerno htio uništiti sve što je dotaknuo"

Splitski iznajmljivač Marko doživio je neugodno iskustvo s dvojicom turista koji su preko svoje majke iz Njemačke unajmili njegov apartman na tjedan dana. Iako je sve bilo uredno plaćeno unaprijed, boravak se pretvorio u pravi kaos.

"Petog dana jedan od njih je pobjegao iz stana i nekako došao do susjeda. Nije znao adresu pa je samo rekao da mu je prijatelj uništio apartman. Susjedi su me odmah obavijestili, pitali jesam li možda kod kuće i što se događa. Kad sam došao, imao sam što vidjeti", ispričao nam je Marko.

Prizor koji ga je dočekao opisuje kao potpunu devastaciju: razbijeno posuđe, čaše i tanjuri razbacani po podu, zidovima i namještaju, kuhinja uništena, hladnjak oštećen, klizne stijene razvaljene, zavjese zapaljene, a namještaj poput kreveta, stola i stolica potpuno uništen.

"Stvarno užas. Ne može se to ni opisati riječima. Kao da je netko namjerno htio uništiti sve što je dotaknuo", rekao nam je vidno potreseni Marko.

Pozvana je policija, a jedan od mladića odmah je priveden. Drugi je ispitan i protiv obojice se vodi postupak.

"Policija je reagirala, jedan je završio u pritvoru, a drugi je imao informativni razgovor. Bio je zadržan dva dana. Za ovakve stvari netko mora odgovarati. Angažirali smo vještaka da procijeni štetu, jer planiramo pokrenuti tužbu. Najveći problem je uvijek hoćemo li ikada uspjeti naplatiti sve ovo", dodao je Marko.

Snimke i fotografije razrušenog apartmana Marko je ustupio redakciji, a kaže da i dalje ne može vjerovati kakvu je štetu netko mogao počiniti.