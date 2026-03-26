Splitski humanitarac pomiče sve granice. Željan Rakela prikupio je nevjerojatnih 120.000 eura donacija za splitsku bolnicu. Na tome ne misli stati: "Srce još uvijek ima težinu"

Humanitarni moto projekt "Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme", koji predvodi splitski motorist, avanturist i humanitarac Željan Rakela, u samo je 130 dana ostvario rezultat koji je na početku djelovao gotovo nestvarno. Prikupljeno je 120.000 eura donacija, a istodobno je odvoženo 25.000 kilometara u 37 voznih dana. Riječ je o pothvatu koji nadilazi okvire klasične humanitarne akcije i prerasta u snažnu društvenu priču o solidarnosti, upornosti i vjeri u zajednički cilj.

Od samog početka misija projekta bila je jasna: kilometrima, osobnim angažmanom i mobilizacijom zajednice pridonijeti prikupljanju sredstava za kupnju magneta za KBC Firule kroz Bradatu aukciju te pomoći radu Županijske lige protiv raka Split. Prvotni plan bio je u 365 dana prikupiti 120.000 eura i odvoziti 120.000 kilometara. No već sada, nakon samo 130 dana, prvi financijski cilj je ostvaren, čime je ova humanitarna priča dobila dodatnu snagu i zamah.

Rezultati projekta doista su impresivni: 120.000 eura donacija prikupljeno je u svega 130 dana, dok je u isto vrijeme odvoženo 25.000 kilometara. Iza tih brojki ne stoji samo statistika, nego svakodnevni trud, iscrpljujući tempo i golema osobna predanost čovjeka koji je odlučio vlastitu strast prema vožnji pretvoriti u alat za pomoć drugima. Posebno je važno istaknuti da je ovaj rezultat ostvaren bez velike podrške nacionalnih medija, prije svega zahvaljujući svakodnevnom angažmanu, izravnoj komunikaciji s ljudima i ustrajnosti u promicanju humanitarne poruke. Upravo zato ovaj uspjeh ima dodatnu težinu: pokazuje koliko daleko može doći ideja iza koje stoje autentičnost, iskrenost i nepokolebljiva volja.

Humanitarac koji kilometre pretvara u pomoć

U razgovoru za Dalmaciju Danas Željan Rakela priznao je kako ni sam nije očekivao da će ovako brzo doći do 120.000 eura donacija.

"Iskreno, nisam. Imao sam vjeru u ideju i znao sam da radim nešto što ima smisla, ali ovakav tempo i ovakav odaziv ljudi… to je nadmašilo sva moja očekivanja. Ovo nije rezultat plana, nego rezultat emocije, zajedništva i povjerenja koje su ljudi prepoznali i odlučili podržati", kazao je. Upravo u toj izjavi sadržana je srž cijelog projekta. Ovdje nije riječ samo o vožnji, kilometrima i donacijama, nego o stvaranju povjerenja među ljudima. Uspio je ono što je najteže: povezati osobnu inicijativu s općim dobrom i pritom motivirati velik broj ljudi da ovu priču prepoznaju kao svoju. Na pitanje što mu osobno znači ovakav uspjeh, s obzirom na to da je velik dio tereta projekta iznio gotovo potpuno sam, rekao je kako ga ovaj rezultat podsjeća na snagu pojedinca, ali i na važnost ljudi koji stoje iza svake velike priče.

"Ovo mi je dokaz da pojedinac može pokrenuti nešto veliko, ali nikada to ne radi sam. Iako sam fizički često bio sam na cesti, iza mene je stajala ogromna energija ljudi koji su vjerovali u ovu priču. Ovaj uspjeh za mene nije broj, nego potvrda da upornost, iskrenost i srce još uvijek imaju težinu", istaknuo je. Ta rečenica možda najbolje opisuje zašto ova akcija nadilazi okvir običnog humanitarnog projekta. Riječ je o primjeru kako pojedinac, vođen empatijom i jasnim ciljem, može pokrenuti lavinu dobrote. Cijeli pothvat pokazuje da humanitarnost nije deklarativna vrijednost, nego svakodnevna odluka da se izdrži, nastavi i ne odustane ni onda kada je najteže.

Istodobno je izrazio žaljenje što projekt nisu prepoznali i podržali BMW Tomić i Hrvatske autoceste, ističući da su i male geste, poput besplatnih servisa tijekom trajanja akcije ili jednog ENC uređaja, mogle olakšati put i poslati snažnu poruku podrške ovakvim inicijativama.

"Kao vozač Formule 1 bez tima u boksu"

U svojoj objavi usporedio je cijeli projekt s vozačem Formule 1 koji nema tim u boksu, a ta usporedba nije nimalo slučajna. Dok profesionalni vozači pri svakom zaustavljanju imaju čitavu ekipu koja brine o gorivu, gumama i opremi, ovdje se velik dio posla odrađuje samostalno. Nakon svake dionice treba stati, organizirati logistiku, riješiti tehničke i operativne izazove te ponovno sjesti na motocikl i nastaviti dalje.

"Ta usporedba je bila potpuno realna. Nema pauze, nema zamjene, nema 'pit stopa' gdje netko drugi preuzima. Svaki kilometar, svaka odluka, svaki problem — sve je na tebi. Bilo je trenutaka iscrpljenosti, sumnje i fizičkog umora, ali cilj je bio jači od svega. Naučiš slušati sebe, gurati granice i vjerovati da možeš još malo — i baš to 'još malo' na kraju napravi razliku", rekao je. Dodaje i kako je projekt snažno vezan uz njega osobno te da je upravo zato teško delegirati dio obveza drugima. Ipak, ističe da uz sebe ima drage ljude iz Rotary Cluba Split Plus i BMW MK Dalmacije, koji žele pomoći i koji će se, kako kaže, s vremenom još snažnije uključiti kroz brojne događaje planirane tijekom godine.

Jedan od ključnih trenutaka u razvoju cijelog projekta bio je onaj kada je shvatio da "Projekt 120" više nije samo njegova osobna humanitarna akcija, nego priča koja je dirnula veliki broj ljudi i pokrenula zajednicu.

"Onog trenutka kad su mi se počeli javljati ljudi koje nikad nisam upoznao — ne samo s donacijama, nego s porukama podrške, zahvalnosti i osobnim pričama. Tada sam shvatio da ovo više nije 'moj projekt'. Ovo je postalo nešto što ljudi osjećaju kao svoje. To je bio trenutak kad je priča prerasla mene", kazao je. Upravo se u tome krije posebna vrijednost ove inicijative. Humanitarni projekti najuspješniji su onda kada ne ostanu zatvoreni unutar kruga organizatora, nego kada postanu dio šire društvene svijesti. U ovom slučaju stvorena je upravo takva emocija zajedništva. Ljudi nisu prepoznali samo cilj, nego i iskrenost, predanost i čovjeka koji se za taj cilj bori bez kalkulacija i bez zadrške.

Iako je prvih 120.000 eura prikupljeno, jasno poručuje da ovo nije kraj, nego tek početak još veće priče. Krajnji cilj svih uključenih ostaje kupnja magneta za KBC Firule, uređaja čija vrijednost iznosi milijun eura. Prema njegovim riječima, kroz Bradatu aukciju dosad je za tu svrhu prikupljeno 400.000 eura donacija, što znači da pred svima još uvijek stoji velik izazov, ali i velika prilika. Zato se nastavlja dalje, odlučno i bez zaustavljanja. Do 15. studenoga 2026. godine preostaje još 95.000 kilometara kako bi se dosegnuo konačni cilj od 120.000 kilometara. Nakon ispunjenja prve velike financijske etape, sada slijedi nova faza — još snažnije prikupljanje donacija i dodatno okupljanje ljudi oko ove misije.

Važna i edukativna poruka projekta

Ovakvi projekti imaju i važnu edukativnu vrijednost. Podsjećaju javnost koliko su snažni učinci dobro organizirane humanitarne akcije, ali i koliko su ključni odgovornost pojedinca, društvena osviještenost i spremnost na uključivanje. U vremenu u kojem se često govori o apatiji i udaljavanju ljudi jednih od drugih, "Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme" pokazuje suprotno — da empatija i zajedništvo itekako postoje kada ih netko zna probuditi iskrenim primjerom.

Na kraju razgovora za Dalmaciju Danas, Željan Rakela je uputio snažnu poruku svima koji su ga pratili, donirali i vjerovali u projekt od prvog dana.

"Hvala vam — ali ne ono usputno 'hvala'. Hvala iz dubine. Ovo nije moj uspjeh, ovo je naš zajednički uspjeh. Svaki euro, svaka poruka, svaki podijeljeni trenutak — sve je to dio ove priče. Pokazali ste da empatija i zajedništvo nisu nestali. I ako smo ovime nekome pomogli ili nekoga inspirirali — onda je sve imalo smisla", zaključio je za Dalmaciju Danas.

Ovo nije kraj, nego početak još veće borbe

Prvih 120.000 eura prikupljeno je brže od očekivanog, ali najveća bitka tek slijedi. Put prema milijun eura i kupnji magneta za KBC Firule i dalje traje. Sudeći prema dosadašnjem odazivu, uz ovu humanitarnu misiju stoji zajednica koja je prepoznala da se iza ove vožnje krije mnogo više od motocikla i kilometara.

Svi koji se žele uključiti i pomoći mogu kontaktirati Željana Rakelu na broj +385 98 222 893. Sve detalje o njegovoj velikoj humanitarnoj akciji možete redovito pratiti na njegovu Facebooku, gdje je svakodnevno aktivan.