SPLITSKI HOS-ovac PONOSAN NA DJEDA PARTIZANA: "Okreću mi leđa, ali ja ga se nikad neću sramiti!"

Dragovoljac Domovinskog rata, Splićanin Damir Banić u svojoj 19. godini priključio se obrani Hrvatske, a svoj najveći doprinos u Domovinskom ratu dao je kao dragovoljac 9. bojne HOS a, no imao je tu nesreću da nagazi na minu, zbog čega je ostao bez lijeve noge.

No, kaže kako ništa ne bi mijenjao u svom životu, a osobito činjenicu da je njegov djed bio partizanski prvoborac, piše zagrebinfo.

“Iako mi je zbog mog stava o temi antifašizma određeni broj ljudi okrenuo leđa, ne pada mi na pamet skrivati ili se sramiti činjenice da je jedan od mojih djedova bio partizan. Moj drugi djed je bio austrougarski vojnik, a ja hrvatski branitelj u HOS-u, pa tako možemo reći da potječem iz braniteljske obitelji.

No, svako vrijeme ima svog neprijatelja, u moje vrijeme bila je to srpska vojska i JNA, a u vrijeme mog djeda neprijatelji su bili nacisti. Dakle, moji djedovi i ja napravili smo najlogičniju stvar, uzeli oružje i svoje domove branili od okupatora”, ispričao je Banić te je dodao da je antifašizam kao pokret svijetla točka povijesti, bez kojeg ne bi bilo današnje Hrvatske.

“Jer da nisu pobijedili antifašisti, svijetom bi vladali nacisti, a svi znamo kakvo je to zlo. Podsjećam, i ja i moj djed borili smo se protiv fašista. No, problem je što antifašizam u Hrvatskoj ima pogrešan predznak zbog komunizma koji je sve partizanske odlike pripisao sebi i na neki se način pretplatio na antifašistička postignuća. Međutim, to nije točno. Takva atmosfera se u Hrvatskoj osjeća i danas”, napominje bivši branitelj.