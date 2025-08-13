Splitski gradonačelnik Šuta: "Vječna hvala i slava junacima Grahovske bojišnice"

"Na 30. obljetnicu Ljeta '95 i VRO 'Oluja' u Bosanskom Grahovu imao sam čast biti prvi splitski gradonačelnik koji je odao počast 23 hrvatska branitelja", poručio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

"Gotovo svi su bili s područja Splita i Kaštela, a položili su svoje živote za slobodu Hrvatske. Njihova hrabrost i žrtva zauvijek su upisane u temelje naše Domovine", istaknuo je Šuta.

Ceremonija je održana u znak sjećanja na poginule branitelje Grahovske bojišnice. "Vječna im hvala i slava!", zaključio je gradonačelnik.