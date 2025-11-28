Close Menu

Splitski glazbenici odali počast Mladenu Magudu: "Ne samo glazbeno, već i ljudski je oplemenio sve oko sebe"

Glazbene večeri HGU Split, posvećene sjećanju na rano preminule kolege, već su prepoznate kao emotivna okupljanja splitske glazbene scene

Stihovima “Vitar nosi lozje tu prid našim vratima” grupa Dalmatino prisjetila se svog prerano preminulog kolege i člana, Mladena Maguda, na još jednoj večeri iz ciklusa HGU Split Memories. Ovog puta, događaj je bio posvećen glazbeniku koji je tijekom svoje karijere ostavio dubok i neizbrisiv trag u hrvatskoj pop, rock i zabavnoj glazbi.

Glazbene večeri HGU Split, posvećene sjećanju na rano preminule kolege, već su prepoznate kao emotivna okupljanja splitske glazbene scene. Tako je i ovog puta, u toploj i gostoljubivoj atmosferi music kluba Versi, koji je postao omiljeno mjesto ovakvih druženja, veliki broj splitskih glazbenika, prijatelja i poznanika došao odati počast svom kolegi.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na početku večeri okupljenima se obratio Tomislav Mrduljaš, prijatelj i kolega pokojnog Mladena, koji se dirljivim riječima prisjetio njihovih zajedničkih trenutaka, suradnje i dugogodišnjeg prijateljstva. Posebno emotivan bio je i govor Milana Kovačića, Mladenovog prijatelja iz prvog benda Arkus, koji je evocirao uspomene na njihove početke te zajedničku ljubav prema glazbi i životu.

Grupa Dalmatino svojim je nastupom unijela poseban ugođaj u večer, prisjećajući se svih zajedničkih nastupa, putovanja i snimanja s Mladenom. Pjevač benda, Ivo Jagnjić Jare, istaknuo je kako je Mladenova glazbena stručnost, profesionalnost i doprinos zvuku uvelike zaslužan za uspjeh Dalmatina i status koji bend danas uživa. Naglasio je kako je Mladen ne samo glazbeno, već i ljudski oplemenio sve oko sebe.

Mladenova supruga Rosana te djeca Anja i Tina, vidljivo dirnuti, zahvalili su HGU Split i svima prisutnima. U atmosferi ispunjenoj toplinom i sjećanjem, još jednom su osjetili koliko je velik trag Mladen ostavio u glazbi i među ljudima koji su ga voljeli i s njim surađivali.

U ostatku večeri okupljene su zabavili Ružica Čović i Bend of Roses, zaokružujući još jednu nezaboravnu glazbenu večer posvećenu uspomeni na Mladena Maguda.

Z63 7599
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0