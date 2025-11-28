Splitski glazbenici odali počast Mladenu Magudu: "Ne samo glazbeno, već i ljudski je oplemenio sve oko sebe"

Stihovima “Vitar nosi lozje tu prid našim vratima” grupa Dalmatino prisjetila se svog prerano preminulog kolege i člana, Mladena Maguda, na još jednoj večeri iz ciklusa HGU Split Memories. Ovog puta, događaj je bio posvećen glazbeniku koji je tijekom svoje karijere ostavio dubok i neizbrisiv trag u hrvatskoj pop, rock i zabavnoj glazbi.

Glazbene večeri HGU Split, posvećene sjećanju na rano preminule kolege, već su prepoznate kao emotivna okupljanja splitske glazbene scene. Tako je i ovog puta, u toploj i gostoljubivoj atmosferi music kluba Versi, koji je postao omiljeno mjesto ovakvih druženja, veliki broj splitskih glazbenika, prijatelja i poznanika došao odati počast svom kolegi.

Na početku večeri okupljenima se obratio Tomislav Mrduljaš, prijatelj i kolega pokojnog Mladena, koji se dirljivim riječima prisjetio njihovih zajedničkih trenutaka, suradnje i dugogodišnjeg prijateljstva. Posebno emotivan bio je i govor Milana Kovačića, Mladenovog prijatelja iz prvog benda Arkus, koji je evocirao uspomene na njihove početke te zajedničku ljubav prema glazbi i životu.

Grupa Dalmatino svojim je nastupom unijela poseban ugođaj u večer, prisjećajući se svih zajedničkih nastupa, putovanja i snimanja s Mladenom. Pjevač benda, Ivo Jagnjić Jare, istaknuo je kako je Mladenova glazbena stručnost, profesionalnost i doprinos zvuku uvelike zaslužan za uspjeh Dalmatina i status koji bend danas uživa. Naglasio je kako je Mladen ne samo glazbeno, već i ljudski oplemenio sve oko sebe.

Mladenova supruga Rosana te djeca Anja i Tina, vidljivo dirnuti, zahvalili su HGU Split i svima prisutnima. U atmosferi ispunjenoj toplinom i sjećanjem, još jednom su osjetili koliko je velik trag Mladen ostavio u glazbi i među ljudima koji su ga voljeli i s njim surađivali.

U ostatku večeri okupljene su zabavili Ružica Čović i Bend of Roses, zaokružujući još jednu nezaboravnu glazbenu večer posvećenu uspomeni na Mladena Maguda.