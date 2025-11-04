Splitski gimnazijalci pomažu djeci s teškoćama u razvoju

Splitska I. gimnazija uključila se u humanitarni projekt „Ljubav se mjeri kilometrima“, čiji je cilj prikupljanje sredstava za Udrugu Vukovarski leptirići, koja pomaže djeci s teškoćama u razvoju.

Tjedan solidarnosti održava se od 3. do 9. studenoga, a tijekom tog razdoblja učenici, nastavnici i prijatelji škole kroz aktivnosti trčanja, hodanja i planinarenja simbolično će „prikupljati kilometre dobrote“. Na satovima tjelesne i zdravstvene kulture bit će organizirane zajedničke aktivnosti, dok će 8. studenoga maturanti, predvođeni profesorima Martinićem i Matićem, planinariti na Mosoru – svaki korak posvećen Vukovaru i „leptirićima“.

Sudionici će pomoću pametnih satova ili aplikacija bilježiti prijeđene kilometre, a škola će voditi zajednički zbroj. Cilj je prijeći udaljenost između Splita i Vukovara – ukupno 696 kilometara.

U akciju se mogu uključiti i nastavnici, roditelji te bivši učenici. Svaki dodatni kilometar znači podršku onima kojima je ona najpotrebnija.

Središnji cilj projekta je prikupljanje donacija za Udrugu Vukovarski leptirići, koja svakodnevno pomaže djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Donacije se uplaćuju putem platforme Čini pravu stvar, uz napomenu da se u polje „umjesto anonimna donacija“ upiše:

I. gimnazija za Vukovarske leptiriće.

U projektu mogu sudjelovati učenici, roditelji, nastavnici i svi prijatelji škole. Iznos donacije nije važan – važna je poruka zajedništva i podrške.

Jer, kako poručuju iz škole, „ne mjerimo samo kilometre – nego i veličinu srca.“