Splitski branitelji kod Vukovara spriječili bacanje vijenaca za srpske žrtve: "Nekima je i mrtav Srbin prijetnja"

Udruga veterana Domovinskog rata i antifašista (VeDRA) iz Splita u ponedjeljak ipak nije položila vijenac u Dunav kod Vukovara u čast građana srpske nacionalnosti ubijenih 1991. godine. Kako navode iz udruge, dolazak na Otok sportova, gdje je vijenac trebao biti spušten u rijeku, spriječilo je pedesetak branitelja.

Iz VeDRA-e tvrde kako je riječ o činu koji tradicionalno provode svake godine na Dan pada Vukovara, uz sudjelovanje u Koloni sjećanja.

“Kao i svake godine, i ove smo godine željeli položiti vijenac pod spomenik pobijenim braniteljima i civilima grada heroja na Ovčari. Kao i svake godine, i ove smo željeli u Dunav spustiti vijenac u počast srpskim civilima koji su ni krivi ni dužni ubijeni u tom gradu. Ni jedno ni drugo nisu nam dozvolili”, navode iz VeDRA-e.

Prema njihovim tvrdnjama, suočili su se s “poluanonimnim prijetnjama” i optužbama gradonačelnika Marijana Pavličeka da provociraju u dane sjećanja. Iz policije su, dodaju, dobili savjet da odustanu od planiranih aktivnosti zbog “loše atmosfere”.

“Hvala im na osiguranju i dobronamjernoj sugestiji. Odustali nismo, ali smo – poštujući policijske preporuke – promijenili lokaciju”, poručuju.

Vijenac spušten u Borovu

Umjesto u Vukovaru, vijenac je spušten u Dunav kod Borova. U udruzi ističu da su time željeli odati počast “ljudima čiji je jedini grijeh bila pogrešna nacionalnost”, podsjećajući na dokumentirane zločine nad srpskim civilima i ulogu postrojbi pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa.

“Izgleda kao da je pojedincima sve do danas čak i mrtav Srbin velika prijetnja”, poručuju.

Također, zbog istih razloga, umjesto na Ovčari vijenac su položili pod spomenik ubijenim redarstvenicima u Borovu Selu.

“Nećemo odustati ni od odavanja počasti žrtvama srpske agresije na Vukovar. Vratit ćemo se i vraćat ćemo se u Vukovar i na druga stratišta Domovinskog rata.”

“Hajka, montirane snimke i pozivi na linč”

Udruga navodi da je protiv njih posljednjih dana pokrenuta “hajka”, popraćena, kako tvrde, pozivima na linč.

“Sve se temelji na montiranim snimkama, izvlačenju izjava iz konteksta i lažnim objedama. Cilj je trovanje atmosfere i širenje mržnje, osobito među mladima.”

Zaključuju kako je njihov jedini cilj poštivanje Ustava, antifašističkih vrijednosti i temeljnih načela na kojima je nastala hrvatska država.

“Ni milimetra nećemo odstupiti od obrane antifašističkih vrijednosti Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata.”