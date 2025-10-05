Splitski borac Muhamet Deskaj pobijedio Srbina pa se obratio Šuti: "Glasao sam za tebe"

U sportskoj dvorani Gripe sinoć je održano jubilarno, deseto izdanje borilačkog eventa Golden Fight, koji je i ovaj put privukao brojne ljubitelje borilačkih sportova. Publika je imala priliku uživati u 13 borbi raspoređenih u čak četiri discipline — boksu, kikboksu, MMA-u i Extreme Boxingu.

Jedan od najzapaženijih dvoboja večeri bio je nastup splitskog kikboksača Muhameta Deskaja, koji je jednoglasnom odlukom sudaca svladao srpskog borca Bogdana Dvizca.

Nakon pobjede, Deskaj je u intervjuu u ringu iznenadio publiku spontanim obraćanjem gradonačelniku Splita Tomislavu Šuti, koji je bio među gledateljima.

"Čuo sam da je ovdje gradonačelnik Tomislav Šuta. Djeluje kao cool lik, prava faca. Šuta, glasao sam za tebe — gurni malo splitski sport, je*emu mater! Mi smo najbolji ambasadori ovog grada", poručio je kroz smijeh splitski borac, izazvavši ovacije publike.

Video Deskajeve poruke ubrzo je postao viralan, a i sam gradonačelnik Šuta reagirao je na društvenim mrežama — na svom Instagram profilu podijelio je snimku uz kratki komentar:

"Sa zadovoljstvom!"