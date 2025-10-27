Splitski azil za životinje 'u nastajanju', psi idu na sjever Hrvatske!

Nakon našeg teksta objavljenog popodne vezano za sudbinu pasa u skloništu na Karepovcu, ipak su nam se javili iz Banovine s najnovijim informacijama vezanim za cijeli slučaj.

Zapravo, te informacije nam je poslala zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić još prošlog tjedna kad smo joj i postavili pitanja, no zbog određenih tehničkih problema u gradskoj upravi taj odgovor nikad nije stigao do naše redakcije...

'Zbog radova Hrvatskih cesta u blizini trenutnog privremenog skloništa na Karepovcu dužni smo izvršiti premještanje oduzetih pasa.

Zbog kratkih rokova isti će se privremeno preseliti u novo registrirano sklonište na sjeveru Hrvatske koja trenutno vrši prilagodbu boksova.'

Tako dakle glasi službeni odgovor. Doznajemo i kako trošak takvog privremenog zbrinjavanja pasa neće biti posebno visok. Također, to vrijeme će se iskoristiti kako bi splitski azil za životinje ishodio sve dozvole i krenuo s radom bez 'repova'.