Splitski antifašisti o zabrani Thompsonova koncerta: "Ne odobravamo zabrane, ali odabrani datum pretvara koncert u slavljenje ustaštva"

Udruga antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita oglasila se povodom zabrane koncerta Marka Perkovića Thompsona, najavljenog za 28. prosinca 2025. u Areni Zagreb. Poručuju kako zasad ne podržavaju zabrane kao metodu, pa tako ni zabranu tog koncerta, ali naglašavaju da je odabir datuma iznimno problematičan i nosi jasnu simboliku.

Ističu da kao legalisti ne osporavaju pjesmu “Čavoglave”, budući da nije zabranjena te samim time nije zabranjeno ni njezino izvođenje. No, kao humanisti, oštro se protive ustaškom pozdravu “Za dom spremni!” koji se u pjesmi koristi, smatrajući ga neprihvatljivim u suvremenom demokratskom društvu.

Udruga u priopćenju podsjeća da je Marko Perković Thompson ranije izjavio kako mu je poglavnik NDH-a Ante Pavelić bio “veliki čovjek i autoritet za hrvatski narod”. Navode da se s takvim stavom ne slažu ni u jednoj točki, ali da brane njegovo pravo da to izrekne, premda se otvoreno protive veličanju ustaške ideologije.

Poseban naglasak stavljaju na činjenicu da je datum koncerta istodobno i dan smrti Ante Pavelića, što, prema njihovim riječima, koncert pretvara u čin simboličkog odavanja počasti ustaškom režimu. Podsjećaju da je NDH uvela rasne zakone, provodila politiku genocida te da je rezultat takve politike, među ostalim, koncentracijski logor Jasenovac. Napominju i da je nadbiskup Alojzije Stepinac osobno upozoravao Pavelića na zločine u logoru, nazivajući ih ljagom za taj režim.

Udruga upozorava da se ne može istovremeno pozivati na smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka, a potom koristiti provokacije koje dodatno podižu napetosti i podrivaju institucije, osobito kada se spominju “radikalniji potezi”. Smatraju da bi eventualno korištenje pokliča “Za dom spremni!” baš na dan Pavelićeve smrti predstavljalo izravno poticanje na mržnju, suprotno Ustavu Republike Hrvatske te vrijednostima iz Deklaracije o antifašizmu i Deklaracije o Domovinskom ratu.

Zaključuju kako demokracija, sloboda, vladavina prava, nacionalna suverenost i europske vrijednosti čine temelj hrvatskog društva te da u takvom okviru pozdravu “Za dom spremni!” jednostavno nema mjesta.