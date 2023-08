SPLITSKI AERODROM SRUŠIO VLASTITI REKORD Prvi u Hrvatskoj "probio" pretpandemijske brojke, impresivne su

Da ovogodišnja turistička sezona nije podbacila, kako neki to pokušavaju prikazati, svjedoče i podaci o broju putnika na sedam hrvatski zračnih luka u srpnju i u prvih sedam mjeseci ove godine. Tako je u prošlom mjesecu preko hrvatskih aerodroma prošlo nešto više od dva milijuna putnika kao i rekordne pretpandemijske 2019. Zračni promet je korona kriza jako pogodila i još se nije do kraja oporavio od toga udarca pa od 2020. do 2022. još uvijek se u avijaciji nisu dostigle brojke iz razdoblja prije pandemije COVID-a.

No promet u dosadašnjem dijelu godine na domaćim aerodromima pokazuje da je avioindustrija vrlo blizu brojki iz rekordne 2019. ZL Split je ovog srpnja pak premašila i rekord iz te godine kad je prvi put jedan hrvatski aerodrom u jednom mjesecu opslužio više od 700.000 putnika. Rekordne 2019. to je u srpnju iznosilo 723.048 putnika,a prošli mjesec je premašen i taj rekord pa je Resnik u jednom mjesecu opslužio 744.720 putnika!

Naš najveći aerodrom, Franjo Tuđman može se pak pohvalili da je u prvih sedam mjeseci ove godine premašio brojku od dva milijuna putnika. Dok je usporedive 2019. u sedam mjeseci preko Tuđmana bilo prošlo 1,7 milijuna putnika. Tuđman je u srpnju 2019. imao 366.224, a prošli mjesec 369.493 putnika. ZL Split, naša druga po veličini zračna luka, osim što je povećala rekord po broju putnika u jednom mjesecu, u prvih sedam mjeseci ove godine bilježi 1,81 milijun putnika, što je oko 10-ak tisuća manje nego u istom razdoblju 2019, javlja Večernji list.

Dubovački aerodrom ipak nije se tako jako približio pretpandemijskim brojkama, mada je na dobrom putu da ih stigne i prestigne. Preko Čilipa prošli mjesec je prošlo 447.315 putnika dok ih je u srpnju 2019. na tom aerodromu bilo 514.723. Gledajući prvi sedam mjeseci, dubrovačka zračna luka ove godine ima 1,31 milijun putnika, dok je 2019. u istom razdoblju opslužila njih 1,57 milijuna. No ove godine “rastura” ZL Zadar koja je prošli mjesec imala 286.383, gotovo dvostruko više nego u srpnju 2019. - 145.406. U prvih sedam mjeseci ove godine zadarski aerodrom bilježi 651.871 putnika, znatno više nego u istom razdoblju 2019. kad ih je bilo 441.104.

ZL Rijeka je blizu brojki iz 2019. Tako je prošli mjesec preko krčkog aerodroma prošlo 37.300 putnika, a u srpnju 2019. njih 41.718. U razdoblju od siječnja do srpnja ove godine preko ZL Rijeka je prošlo 87.855 putnika, a 2019. taj brojka je iznosila 103.921. Ove godine je podbacila i ZL Pula koja u srpnju bilježi 109.264 putnika, dok je 2019. u istom mjesecu preko tog aerodroma prošlo 186159. Pusli aerodrom u sedmom mjeseci bilježi 230.299 putnika, što je znatno manje od istog razdoblja 2019. kad je preko njega prošlo 426.860 putnika.

ZL Osijek je u srpnju ostvario 5850 putnika što je više u odnosu na isti mjesec 2019. kad je taj aerodrom koristilo 5534 putnika. U prvih sedam mjeseci ZL Osijek je opslužio 17.884 putnika. Ukupno je dakle preko sedam hrvatskih zračnih luka u prvih sedam mjeseci prošlo 6,3 milijuna putnika, oko 300 manje u odnosu na pretpandemijsku 2019., piše Večernji list.