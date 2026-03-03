Close Menu

Splitske ljepotice na tribinama. One su ukrale svu pažnju na Gripama

FOTOGALERIJA Pogledajte tko je sve bodrio Žute

Košarkaši Splita danas su od 19 sati igrali 1. kolo doigravanja za opstanak protiv Ilirije i izgubili su rezultatom 107-112 nakon produžetaka. Prva i posljednja četvrina otišle su na stranu Splita (31:20, 27:26), a druga, treća i produžeci na stranu Ilirije (16:26, 20:22, 13:18).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Myers s 29 poena, 4 skoka i 6 asistencija, a potom Jordano s s 18 poena, 3 skoka i 3 asistencije; Sikirić sa 17 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Kučić s 15 poena, 1 skokom i 6 asistencija; Drežnjak s 11 poena, 9 skokova, 2 asistencije i 1 blokom; Wiggins s 9 poena, 8 skokova i 1 blokom; Dragić s 4 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Stephen s 3 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Anticevich s 1 poenom i 2 skokom; Perasović s 3 skoka, 1 ukradenom loptom i 1 blokom te Svoboda i Jemo

Split će iduću utakmicu odigrati protiv Zadra u sklopu 2. kola doigravanja za opstanak. 

A tko je sve bodrio 

