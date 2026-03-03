Splitske ljepotice na tribinama. One su ukrale svu pažnju na Gripama

Košarkaši Splita danas su od 19 sati igrali 1. kolo doigravanja za opstanak protiv Ilirije i izgubili su rezultatom 107-112 nakon produžetaka. Prva i posljednja četvrina otišle su na stranu Splita (31:20, 27:26), a druga, treća i produžeci na stranu Ilirije (16:26, 20:22, 13:18).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Myers s 29 poena, 4 skoka i 6 asistencija, a potom Jordano s s 18 poena, 3 skoka i 3 asistencije; Sikirić sa 17 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Kučić s 15 poena, 1 skokom i 6 asistencija; Drežnjak s 11 poena, 9 skokova, 2 asistencije i 1 blokom; Wiggins s 9 poena, 8 skokova i 1 blokom; Dragić s 4 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Stephen s 3 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Anticevich s 1 poenom i 2 skokom; Perasović s 3 skoka, 1 ukradenom loptom i 1 blokom te Svoboda i Jemo.

Split će iduću utakmicu odigrati protiv Zadra u sklopu 2. kola doigravanja za opstanak.

