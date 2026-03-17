Splitska ulica zatvara se za promet do sredine lipnja! Započinju radovi izgradnje objekata Kišni preljev Trstenik 1

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P1, koji nosi naziv „Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč.

U srijedu, 18.03.2026. u Ulici Ivana pl. Zajca započinju radovi izgradnje objekata Kišni preljev Trstenik 1, Rasteretni bazen, gravitacijski cjevovodi, gravitacijski fekalni kolektor i spojni kanal za kolektor Bačvice, te prethodno izmještanje postojećeg vodovoda i plinovoda. Tijekom izvođenja radova navedene faze predviđa se potpuno zatvaranje dijela ulice u obuhvatu radova. Tijekom radova će biti onemogućeno prometovanje u zoni planiranih radova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje i pridržavanje privremene regulacije.

Planirano vrijeme trajanja radova je do 15.06.2026.g.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin_Faza 2“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.