Splitska škola ukinula zvono. Tamo za početak sata sviraju hitovi...

U hodnicima splitske Osnovne škole "Dobri" više ne odjekuje onaj poznati, oštar zvuk koji označava početak sata. Umjesto školskog zvona, poznati hitovi najavljuju početak nastave, stvarajući atmosferu koja sve više podsjeća na jutarnju dozu dobre energije, a sve manje na klasični školski ritual, piše Index.

Tijekom svojih bogatih 95 godina postojanja ova je škola iznjedrila brojne učenike, među kojima su istaknuti sportaši, političari, ali i pjevači čije se pjesme danas puštaju upravo na školskim zvučnicima.

Povratak u školske klupe nakon praznika učenici priznaju da im je lakši uz hitove Olivera Dragojevića, dok su zvuk školskog zvona gotovo zaboravili.

"U jutarnjoj smjeni nas odmah po dolasku dočekaju tri pjesme, a po završetku posljednje ulazimo na nastavu. Na kraju odmora također nas pjesma poziva natrag u učionice. Sviđa mi se to, mnogo je opuštenije nego kad smo imali zvono.

Ujutro nisam pospana i brže se razbudim, pa samim time i bolje pratim nastavu. Super je što u dogovoru s nastavnicima sami biramo pjesme koje će se puštati, pa tako zajedno sastavljamo listu", govori Indexu Tonka Keran, učenica 7. razreda.

Njezin prijatelj Tonći Milošević oduševljen je ovom idejom. Iako mu je ovo posljednja godina u školi "Dobri", nada se da će se praksa s glazbom nastaviti i u budućnosti, a školsko zvono ostati dio prošlosti.

Učenici biraju pjesme

"Iskreno, jako mi se sviđa, kreativno je. Izbor pjesama je odličan. Prošli tjedan pustili su pjesmu 'Ne dirajte mi ravnicu' Miroslava Škore, koja mi je omiljena. Obožavam ovu ideju i nadam se da će tako i ostati. Fenomenalno je ući u školu uz pjesmu i mislim da bi i druge škole trebale izbaciti zvono.

Popis pjesama biramo mi učenici. Kreće se od najmlađih, od prvog razreda, pa nadalje. Uskoro ćemo i mi doći na red i već imamo neke ideje. Ja ću svakako opet glasati za Miroslava Škoru", otkrio je Tonći.

Samo je nekoliko škola u Hrvatskoj zamijenilo školsko zvono pjesmom. Učenici kažu da bi i druge škole mogle razvedriti svoje učionice glazbom koja donosi dozu dobre energije. Učitelji primjećuju da su djeca opuštenija i veselija, a ravnateljica Mirjana Dodig ističe da im je ideja stigla iz Španjolske. Kako sama kaže, Dobri danas ima svoj prepoznatljiv ritam.

"Dugo godina sudjelujemo u Erasmus projektima i ideju smo dobili kad smo posjetili jednu školu u Španjolskoj. Kad smo prvog dana stali ispred škole i kad je počela svirati glazba, ugodno smo se iznenadile.

Pedagoginja, nastavnica matematike i ja odmah smo pomislile da to moramo uvesti i u našu školu. Puno nam se svidjelo i već nakon mjesec dana implementirali smo taj sustav. Osim pozitivnih promjena za učenike, uredili smo i kutak za djelatnike – u zbornici imaju mjesto za tople napitke i kolačiće uz motivirajuće poruke.

Doris bila njihova učenica

To su male promjene, ali vjerujem da puno utječu na atmosferu u školi, kako na učenike, tako i na nastavnike. Svatko ponekad ima težak dan – djeca ne vole uvijek ići u školu, nastavnici su opterećeni obvezama – ali kad zakoračite kroz vrata i na zvučniku čujete svoju omiljenu pjesmu, vjerujem da to svima barem malo olakša dan", ispričala je ravnateljica Mirjana Dodig.

Škola ove godine slavi 95 godina postojanja, a od tada je, kaže ravnateljica, ispratila brojne generacije, među kojima i mnoga danas poznata imena.

"I Doris Dragović bila je učenica naše škole, pa smo nedavno pustili njezinu pjesmu u tjednu sjećanja na Vukovar. Tu su i Goran Karan, Lidija Bačić te brojni poznati političari i sportaši. Kad bismo ih počeli nabrajati, otišlo bi u nedogled. Škola postoji 95 godina i možemo slobodno reći da je kroz nju prošao jedan mali grad", rekla je ravnateljica Dodig Indexu.

Dok se većina škola suočava s praznim razredima, u školi "Dobri" odzvanja dječji žamor. Zahvaljujući većem broju novih učenika, nakon nekoliko godina otvorena su dva razreda prvašića, koji su uz pjesmu krenuli u nove školske izazove.