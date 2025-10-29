Splitska publika uživala u filmskoj priči o otoku Visu

U punoj dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu posjetitelji su imali priliku pogledati 45-minutni dokumentarni film „Otok Vis“ splitskog putopisca i fotoreportera Jurice Galića Juke koji ih je odveo na putovanje kroz gotovo sve segmente života na jednom od najposebnijih jadranskih otoka.

Film obuhvaća bogatu kulturnu baštinu, gastronomske posebnosti, prirodne ljepote, povijest, običaje, mitove, atrakcije, kao i vinarstvo i društveni život otoka.

Publika je imala priliku „prošetati“ napuštenim vojnim objektima, provozati se savezničkim aerodromom iz Drugog svjetskog rata te saznati zanimljive pojedinosti o povijesti rogača, viškog plavca i vugave, ali i o tradicionalnim jelima poput viške i komiške pogače.