Splitska profesorica mnogima je uzor: "Kada su mi dijagnosticirali karcinom, mislila sam da se radi o grešci..."

Dokumentarno-edukativna emisija DeStigma, koja se prikazuje na TV Dalmaciji, ovoga četvrtka je donijela priču splitske profesorice Ivane Krce koja je na redovnom pregledu bila suočena s dijagnozom karcinoma dojke.

Sve do trenutka kada je legla na operacijski stol vjerovala je da je sumnja na karcinom dojke lažna. Ali nije bila. Čekajući PHD nalaz, koji je trebao pokazati vrstu karcinoma, Ivana je mislila da je netko pogriješio, pa pomiješao nalaze i da se tu radi o nekoj drugoj Ivani.

- Bez obzira što sam imala crno na bijelo da je riječ o raku odbijala sam to prihvatiti i nada je postojala da ipak možda nije. Nažalost bio je rak, a kada sam shvatila da iz svoje kože ne mogu sebi sam rekla da ću nadu koja tinja u meni preusmjeriti za borbu iz koje ću izaći kao pobjednica.

Hrabro se suočila s bolešću, odradila kemoterapije i zračenja, a nakon gubitka kose je osjećala fizičku bol. Povratkom na posao motivirala je svoje učenike da redovito kontroliraju svoje zdravlje. Danas je aktivna u utrci Race for the cure i Bradatoj aukciji.

Emisiju DeStigma uređuje i vodi Žaklina Jurić.