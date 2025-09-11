Splitska poslovna scena dobiva novo pojačanje: Unicorn Marketing Meetup Vol. 2 donosi praktična znanja iz svijeta marketinga

Nakon uspješnog prvog izdanja, Unicorn Marketing Meetup vraća se u Split s novim, još bogatijim programom. Drugo izdanje ovog jedinstvenog okupljanja marketinških stručnjaka, poduzetnika i kreativaca održat će se 17. rujna 2025. u 19:00 sati u Tehnološkom parku Split (Dračevac).

Unicorn Marketing Meetup je osmišljen kao platforma za razmjenu znanja i iskustava, s ciljem jačanja lokalne i regionalne marketing zajednice. Ovog puta, format je malo drugačiji – umjesto dva predavanja, sudionike očekuje jedno intenzivno predavanje i dinamična panel rasprava.

Od AI-ja do psihologije konverzije: Teme koje pokreću posao

Večer će otvoriti Petra Čapić, direktorica agencije SERP Rise, s predavanjem na temu "AI u službi marketinga: Od ideje do gotove aplikacije za 10 minuta". Predavanje će demistificirati korištenje umjetne inteligencije u marketingu i pokazati konkretne alate i procese s kojima se poslovne ideje mogu brzo pretvoriti u funkcionalne aplikacije spremne za tržište.

Nakon predavanja slijedi panel rasprava "Psihologija konverzije: Kako izgledaju webshopovi koji pobjeđuju". Panelisti, redom iskusni stručnjaci iz različitih područja, podijelit će svoja iskustva i znanja stečena na preko 200.000 narudžbi. Sudionici panela su:

- Stipe Režić, osnivač i direktor Mushroom Cups d.o.o.

- Ivan Jerkić, CMO, Hedera d.o.o.

- Zvonimir Pavlinović, CRO strateg, Hedera d.o.o.

- Mia Bojčić, UI/UX, Laplacian & Pseudorandom

Posebnost ovog panela je i interaktivni element – sudionici će imati priliku prijaviti svoje web stranice za analizu uživo od strane panelista.

Nakon sjajnih reakcija na prvi meetup i odličnih predavanja Ivana Radića i Pamele Pinjuh, osjetili smo odgovornost da nastavimo u istom tonu, ali i da ponudimo nešto novo. Vjerujemo da je kombinacija predavanja i panela pravi put za to. Cilj nam je ostati skromni, ali i pružiti maksimalnu vrijednost svima koji dođu. Želimo da ljudi odu s konkretnim, primjenjivim znanjem koje im može pomoći u poslovanju", izjavio je Stipe Režić, jedan od organizatora.

Ulaz na Unicorn Marketing Meetup Vol. 2 je besplatan, a za sve sudionike osigurana je hrana i piće. Zbog velikog interesa i ograničenog broja mjesta, prijave su obavezne i mogu se izvršiti putem sljedećeg linka: [https://prijava.unicornmarketingmeetup.com/17-09-2025](https://prijava.unicornmarketingmeetup.com/17-09-2025)

O Unicorn Marketing Meetup-u:

Unicorn Marketing Meetup je zajednica koja okuplja marketinške stručnjake, poduzetnike i kreativce s ciljem razmjene znanja, poticanja inovacija i stvaranja brandova koji ostavljaju trag. Organizatori meetupa su Hedera d.o.o., Mushroom Cups d.o.o., Zorina Mast d.o.o i SERP Rise d.o.o.