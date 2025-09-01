Splitska pomorska policija pojačala nadzor sigurnosti na moru, kazne do 400 eura

Pomorski promet je intenzivan, na moru je veliki broj sudionika radi čega posade pomorske policije provode redovne nadzore i obilaske područja gdje je najveći intenzitet prometa kako bi stanje sigurnosti na moru bilo na dobro razini. Posebno su usmjereni na zaštitu kupača i sankcioniranje osoba koji se ne pridržavaju vožnje plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale kojom se ugrožava sigurnost osoba.

U proteklih sedam dana, od 25. kolovoza do 1. rujna policijski službenici Postaje pomorske policije Split tijekom obavljanja poslova sankcionirali su ukupno 48 različita prekršaja.

Najveći broj sankcioniranih prekršaja odnosio se na tako zvano „glisiranje“. Policijski službenici sankcionirali su 9 osoba zbog vožnje plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale kojom se ugrožava sigurnost osoba. Počinitelji ovog pomorskog prekršaja sankcionirani su novčanim kaznama u visini od 400 €.

Prilikom upravljana gliserima, skuterima i sličnim brodicama na mlazni pogon obavezno je poštivanje propisa i pravila ponašanja na moru, posebno propisane udaljenosti od obale, kako bi na taj način izbjegli mogućnost da se dogodi nesreća.

Od ostalih pomorskih prekršaja najčešći su bili nedozvoljeno sidrenje.

Obzirom na intenzitet prometa na moru upućujemo sve sudionike pomorskog prometa da se pridržavaju zakona i pomorskih pravila kako bi zabilježili što manje negativnih događaja na moru.