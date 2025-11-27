Splitska policija zaustavila muškarca koji se lažno predstavio. Završio na Bilicama

U utorak, 25. studenog 2025. godine u 15,10 sati u Trogiru, u Ulici kneza Trpimira policijski službenici Policijske postaje Trogir zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 49-godišnjak.

Obavljenim provjerama utvrđeno je da upravlja osobnim vozilom nakon izvršnosti rješenja o ukidanju i oduzimanju vozačke dozvole, a prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Prilikom postupanja prema njemu odbio je dati na uvid osobu iskaznicu, te se policijskim službenicima predstavio kao druga osoba.

Također, odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu. Uhićen je, a nakon provedenog istraživanja uz optužni prijedlog doveden je na sud. Policijski službenici su od njega privremeno oduzeli vozilo.

Kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja i zbog činjenice da se radi o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja, zatraženo je zadržavanje u trajanju od 15 dana.

Sudu je predloženo izricanje kazni zatvora u trajanju od ukupno 90 dana, novčanih kazni u ukupnom iznosu od 695 eura i da se uz kaznu izrekne i trajno oduzimanje osobnog vozila kojim je počinio navedene prekršaje.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor, a odluku o odgovornosti će donijeti naknadno.