Splitska policija zaustavila muškarca, ekspresno završio na Bilicama 15 dana

Policijski službenici su 22. siječnja 2026. godine oko 13 sati u Kaštel Lukšiću, na kolniku ceste Ivana Pavla II, zaustavili osobni automobil kojim je upravljao muškarac.

Tijekom postupanja vozač se na zahtjev policijskog službenika odbio podvrgnuti preliminarnom testiranju na prisutnost opojnih sredstava u organizmu. Daljnjom provjerom utvrđeno je da je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

Zbog počinjenih prekršaja, muškarac je uhićen te je nakon prekršajne obrade smješten u prostorije za zadržavanje Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nakon čega je doveden na nadležni sud.

Policija je tražila zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja s obzirom da je u evidencijama MUP-a evidentiran kao počinitelj prekršaja upravljanja vozila bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije, te kaznu zatvora u trajanju 90 dana.

Sud je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena naknadno.