Splitska policija zaustavila 19-godišnjaka: Nema vozačku, ima marihuanu

Splitska policija uhitila je 19-godišnjeg vozača motocikla koji je u ponedjeljak navečer, 13. listopada, oko 22 sata, prošao kroz crveno svjetlo na raskrižju ulica Domovinskog rata i Gundulićeve. Policijski službenici odmah su ga zaustavili te utvrdili da mladić uopće nema položen vozački ispit, odnosno da još nije stekao pravo upravljanja vozilom bilo koje kategorije.

Tijekom postupanja 19-godišnjak je odbio testiranje na prisutnost droge u organizmu, a kod njega je pronađena i manja količina marihuane.

Policija je utvrdila i da je isti mladić već u travnju ove godine prekršajno prijavljen zbog prometnih prekršaja.

Zbog ponavljanja najtežih prometnih prekršaja, 19-godišnjak je uhićen i priveden u policijsku postaju, a potom je u žurnom postupku doveden na sud.

Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora uz novčanu kaznu, kako bi ga se spriječilo u daljnjem ugrožavanju sigurnosti u prometu.

Sud ga je, međutim, pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti bit će donesena naknadno.