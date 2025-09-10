Splitska policija upozorava: Ne nasjedajte na ove pozive

Policijska uprava splitsko-dalmatinska obavještava građane da je u posljednjih sat vremena zaprimljeno više dojava građana o sumnjivim telefonskim pozivima s hrvatskih i stranih brojeva.

U pojedinim slučajevima komunikacija se odvijala na engleskom jeziku, a u drugima na hrvatskom jeziku. Osobe koje zovu lažno se predstavljaju kao policijski službenici te građanima navode da ih navodno potražuje Interpol zbog počinjenja kaznenih djela. Od građana se pritom zahtijeva dostavljanje osobnih i bankovnih podataka, s očitom namjerom ostvarivanja protupravne financijske koristi.

Savjetujemo građane da ne nasjedaju na takve pozive, da ne ustupaju nikakve osobne ili bankovne podatke te da o svakom sličnom slučaju odmah obavijeste policiju putem broja 192.