Splitska policija uhitila muškarca za kojim je bila raspisana potraga, predan je na Bilice

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske nastavili su s postupanjima prema ponavljačima i osobama sklonima činjenju kaznenih djela. Policijski službenici su jučer tijekom dana pronašli i uhitili muškarca, 52-godišnjaka za kojim je bila raspisana potraga

U srijedu 25. veljače 2026. godine oko 18:15 sati u Splitu, policijski službenici su obavili pretragu stana kojeg koristi 52-godišnjak. Pronašli su i oduzeli pet bočica lijeka metadon, deset tableta lijeka za koje nema propisani recept, manju količinu droge kokain, digitalnu vagu s tragovima droge, plinski pištolj i 14 komada različitog streljiva.

Muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a potom je oko 22:50 sati predan u Zatvor u Splitu. Protiv njega slijedi podnošenje optužnog prijedloga zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Za nadodati je u posljednje tri godine muškarac 18 puta kazneno prijavljen i to zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, krađe i prijevare.