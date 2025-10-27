Splitska policija u akciji, uključit će i dronove

S ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja posljedica prometnih nesreća, u srijedu, 29. listopada 2025. godine, od 10 do 16 sati, na području cijele Republike Hrvatske provest će se preventivno - represivna akcija nadzora prometa.

U akciji će sudjelovati maksimalan broj policijskih službenika, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letjelice (dronovi) kojima će upravljati posebno osposobljeni policijski službenici.

Tijekom akcije policija će posebnu pozornost usmjeriti na sankcioniranje:

nepropisne brzine,

vožnje pod utjecajem alkohola ili droga,

nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice,

nepropisne uporabe mobitela.

Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla.

Pomoću dronova, između ostalog, utvrđivat će se i prekršaji poput:

nekorištenja sigurnosnog pojasa,

nepropisne uporabe mobitela,

prolaska kroz crveno svjetlo,

nepropisnog pretjecanja,

nepoštivanja prometnih znakova i dr.

Od početka godine u prometnim nesrećama smrtno su stradale 228 osobe, što je 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto).

Stoga policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa - kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama.