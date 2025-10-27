Splitska policija u akciji, uključit će i dronove

S ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja posljedica prometnih nesreća, u srijedu, 29. listopada 2025. godine, od 10 do 16 sati, na području cijele Republike Hrvatske provest će se preventivno - represivna akcija nadzora prometa.
U akciji će sudjelovati maksimalan broj policijskih službenika, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letjelice (dronovi) kojima će upravljati posebno osposobljeni policijski službenici.
Tijekom akcije policija će posebnu pozornost usmjeriti na sankcioniranje:
nepropisne brzine,
vožnje pod utjecajem alkohola ili droga,
nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice,
nepropisne uporabe mobitela.
Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla.
Pomoću dronova, između ostalog, utvrđivat će se i prekršaji poput:
nekorištenja sigurnosnog pojasa,
nepropisne uporabe mobitela,
prolaska kroz crveno svjetlo,
nepropisnog pretjecanja,
nepoštivanja prometnih znakova i dr.
Od početka godine u prometnim nesrećama smrtno su stradale 228 osobe, što je 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto).
Stoga policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa - kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama.