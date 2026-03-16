Splitska policija spriječila krađu tisuća eura i uhitila jednog počinitelja

U petak, 13. ožujka 2026. godine, policijski službenici na području Splita spriječili su krađu novca i uhitili muškarca nad kojim je provedeno kriminalističko istraživanje. Brza reakcija policije, uz pomoć žene koja je odmah prepoznala lažan poziv i sumnjala na pokušaj prijevare, rezultirala je uhićenjem počinitelja i dovršetkom istrage dva kaznena djela.

Naime, 13. ožujka žena je zaprimila telefonski poziv nepoznatog muškarca koji se predstavio kao policajac. Tvrdio je da mora otići u banku, predati sav novac koji posjeduje i predati ga osobi koja će doći po njega, navodno radi vještačenja novca. Oštećena je odmah obavijestila policijske službenike, koji su poduzeli hitne mjere i spriječili preuzimanje novca.

Uhićeni muškarac doveden je u policijske prostorije radi kriminalističkog istraživanja.

Istragom je utvrđeno da je 65-godišnjak, u prethodnom dogovoru s muškarcem koji je obavio poziv, došao preuzeti novac. Također je potvrđeno da je 9. ožujka 2026. godine isti muškarac, zajedno s 65-godišnjakom, od oštećene uzeo 20 tisuća eura.

Tijekom tog događaja drugi muškarac nazvao je oštećenu, predstavio se kao policajac i tvrdio da novac mora biti vještačen, te ga predala muškarcu koji se predstavio kao poštar sa suda.

65-godišnjak je podnesen kaznenom prijavom i predan pritvorskom nadzorniku, dok se za drugim muškarcem još uvijek traga.