Splitska policija razotkrila seriju provala: Uhićen 37-godišnji muškarac

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim muškarcem osumnjičenim za četiri kaznena djela teške krađe, od čega tri kaznena djela iz članka 229. stavka 1. točke 1. Kaznenog zakona i jedno kazneno djelo u pokušaju.

U srijedu 29. listopada 2025. godine u vremenu oko 3:20 sati, nepoznati počinitelj provalio je u ugostiteljski objekt u Ulici Matice hrvatske u Splitu, te otuđio novac iz šalice s dnevnim utrškom u iznosu od 740 eura.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je kazneno djelo počinio 37-godišnjak koji je u petak uhićen i kriminalistički obrađen. Također je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je tijekom rujna ove godine na području Splita počinio dva kaznena djela teške krađe-provale u dva ugostiteljska objekta i pokušao provaliti u osobno vozilo.

Protiv njega je nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu podnesena odgovarajuća kaznena prijava.