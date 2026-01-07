Splitska policija pronašla skoro 11 kilograma droge

Policijski službenici službe kriminaliteta droga Policijske uprave splitsko- dalmatinske realizirali su još dva značajna kriminalistička istraživanja vezano uz suzbijanje zlouporabe droga tijekom kojeg je u dva odvojena događaja pronađena veća količina marihuane i speeda.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad maloljetnikom otkrivena je i spriječena daljnja proizvodnja i distribucija veće količine droge marihuane. Tijekom postupanja oduzeto je 10 932 grama droge marihuane te predmeti koji se dovode u vezu s daljnjom preprodajom.

Također na splitskom području od 43-godišnjaka je oduzeto 66,8 grama droge speed i 34,7 grama droge marihuane, a tijekom pretrage stana, kojeg muškarac koristi, obavljene temeljem naloga suda pronađeno je i oduzeto 557,1 grama droge speed i dvije vage za precizno mjerenje.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i prometa drogama i uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku.