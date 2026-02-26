Splitska policija pronašla maloljetnika koji je teško ozlijedio vršnjakinju

Splitska policija utvrdila je identitet osobe koja je početkom veljače ozlijedila maloljetnicu.

Djevojka je ozlijeđena u subotu, 7. veljače 2026.godine u poslijepodnevnim satima na području Bačvica kada ju je udario njoj nepoznati vršnjak. Naime, mlađe muške osobe su prema njoj i osobama s kojima je bila u društvu bacali otpatke, a kada ih je zatražila da prestanu jedan od njih ju je udario.

Policijski službenici dovršili su istraživanje i utvrdili identitet osobe koja je ostvarila obilježja kaznenog djela teška tjelesna ozljeda na štetu maloljetnice.

S obzirom da se radi o djetetu mlađem od 14 godina koje prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske nije kazneno odgovorno i u odnosu na njega se ne može pokrenuti kazneni i ili prekršajni postupak, o svemu utvrđenom policija će poslati izvješće nadležnom državnom odvjetništvu i Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područnom uredu u Splitu.