Splitska policija poziva na oprez: Opasnost opet kruži, uputili važan apel

Splitska policija zaprimila je još jednu prijavu kaznenog djela prijevare, u kojem je žrtva starija osoba.

Prema prijavi, oštećena je primila telefonski poziv na fiksni telefon. Muškarac se predstavio kao liječnik i lažno naveo da joj je kći hospitalizirana zbog prijeloma noge te da je nužna hitna operacija. Tražio je da se u što kraćem roku prikupi novac za operativni zahvat. Žena je, postupajući prema uputama, stavila novac u omotnicu i predala ga nepoznatom muškarcu ispred stambene zgrade.

Istodobno, policija je zaprimila nekoliko dojava građana koji su pravodobno prepoznali pokušaj prijevare i o svemu obavijestili nadležne službe.

Prevaranti koriste isti modus operandi – telefonski kontaktiraju starije građane, stvarajući osjećaj straha i hitnosti, lažno navodeći da je član obitelji hospitaliziran te traže predaju novca ili zlata.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Policija još jednom apelira na građane na oprez:

U slučaju sumnjivih poziva, zastanite, razmislite i provjerite navode pozivatelja.

Informirajte starije članove obitelji o ovakvim prijevarama kako bi se spriječilo postajanje žrtvom kaznenih djela.

Budite svjesni da su počinitelji uporni, često zovu više puta, a njihove mete su pretežito starije osobe kojima nastoje prikazati da su im djeca u životnoj opasnosti.

Oprez i pravovremena reakcija ključni su za sprječavanje ovakvih kaznenih djela.