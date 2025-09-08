SPLITSKA POLICIJA MOLI POMOĆ GRAĐANA Poznajete li ovu ženu? Traže je zbog nečega

Dana 18. kolovoza 2025. godine, u vremenu od 14:23 do 14:55 sati, u prodavaonici na adresi Žedno Drage, Supetar, otok Brač, ženska osoba koja se dovodi u svezu s počinjenjem kaznenog djela krađe iz članka 228. stavak 1 Kaznenog zakona, crne kose i odjevena u crnu odjeću, dio artikala stavila je u košaricu te ih uredno platila, dok je dio artikala i kozmetičkih proizvoda kriomice ukrala tako da ih je stavljala u torbu koju je nosila preko ramena.

Materijalna šteta procijenjena je na 159,60 eura.

Policija moli građane za pomoć:

Pozivamo građane ukoliko posjeduju korisne informacije koje bi pomogle u kriminalističkom istraživanju , da iste mogu dostaviti:

izravno Policijskoj postaji Brač putem telefona ili e-maila (021/307 636 , pp.brac@mup.hr)

ili u najbližu policijsku postaju.