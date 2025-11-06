Splitska policija moli očevice prometne da se jave. Smrtno je stradao motociklist

Danas oko 12 sati dogodila se prometna nesreća na križanju Velebitske ulice i Solinske. U sudaru automobila i motocikla jedna osoba izgubila je život. Riječ je o vozaču motocikla.

Splitska policija moli očevice za pomoć.

"Vezano uz prometnu nesreću danas u Splitu u kojoj je jedna osoba nažalost smrtno stradala, molimo očevice kao i sve osobe koje imaju korisnih saznanja da se jave osobno ili na brojeve telefona 021/ 504-010 i 504-036 u Postaju prometne policije Split", apeliraju iz PU splitsko-dalmatinske.