Splitska pjevačica Andrea Šušnjara slomljena: "Stalo je kucati srce mog anđela"

Pjevačica Andrea Šušnjara, jedna od najprepoznatljivijih splitskih glazbenih zvijezda, dirnula je svoje pratitelje objavom na društvenim mrežama u kojoj je potvrdila da je preminuo njezin dugogodišnji kućni ljubimac, mops Koko.
Andrea, koja nikada nije skrivala koliko su joj životinje važne, posebno njezin 13-godišnji Koko, podijelila je potresnu poruku uz fotografije voljenog psa.
“Stalo je kucati srce mog anđela, a moje će puknit od tuge. Volit ću te zauvijek i nikada nećeš biti zaboravljen”, napisala je Andrea uz emotikon slomljenog srca.
Koko je godinama bio neizostavan dio njezina svakodnevnog života, a pratitelji su ga dobro poznavali jer je pjevačica često dijelila njihove zajedničke trenutke, od šetnji do putovanja i kućnih scena.
Brojne poruke podrške
Nedugo nakon objave, društvene mreže preplavile su poruke suosjećanja i podrške. Javile su se i brojne poznate osobe iz javnog života.
Pjevačica Jelena Rozga ostavila je emotikon tuge, dok je radijski i televizijski voditelj Dalibor Petko poručio:
“Koko je bio sretan pas i volio te je najviše. Drži se, srećice.”
Podršku su izrazili i mnogi drugi – od kolega iz estrade do vjernih pratitelja – koji su u komentarima dijelili vlastita iskustva gubitka ljubimaca i riječi utjehe.
Ljubimci kao članovi obitelji
Andrea Šušnjara i ranije je govorila koliko su joj životinje važne te kako ljubimce doživljava kao ravnopravne članove obitelji. Gubitak psa nakon 13 godina zajedničkog života za mnoge je jednak gubitku bliske osobe, a reakcije javnosti pokazale su koliko je ta bol univerzalna.
U moru poruka koje su pristizale, jedna je misao bila zajednička – Koko je bio voljen, sretan pas koji je imao dom pun ljubavi.