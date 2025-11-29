Splitska novinarka otkrila s kim je izašla u provod: "Ljubav najveća"

Gdje god se pojavi, iskusna HRT-ova novinarka Mirta Šurjak ne prolazi nezapaženo. Prepoznatljiva po svojim dinamičnim reportažama i zanimljivim pričama s terena, postala je jedno od najpoznatijih televizijskih lica u Hrvatskoj.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Često je povezuju s Hajdukom, klubu koji otvoreno i strastveno navija, pa ne čudi što je imala nebrojeno mnogo javljanja s Poljuda. Osim profesionalizma i iskustva, Mirta privlači pažnju i svojim upečatljivim izgledom, zbog čega njezine objave na društvenim mrežama uvijek izazovu val reakcija.

Tako je i ovoga puta – novom objavom na Instagramu ponovno je privukla veliku pozornost. Uz fotografiju je kratko napisala:

“Kumče, kuma/teta i ljubav najveća”, pozirajući s Androm Marčić i Nikol Marčić, splitskim balerinama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mirta Šurjak (@mirta.surjak1)