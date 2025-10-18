Close Menu

Splitska liječnica pojasnila nevjerojatan slučaj: Kako je dječaku u nos dospjela velika crna stvar?

Dječaku pronašla crni predmet u nosu, pa objasnila kako u mali nos stanu velike stvari

Kako je već Dalmacija Danas pisala, renomirana splitska liječnica i izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Splitu, dr. sc. Željka Roje, specijalistica otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata, na svom je profilu podijelila nevjerojatno iskustvo iz ordinacije koje može poslužiti kao ozbiljno upozorenje svim roditeljima.

Naime, na pregledu je u dječakovoj lijevoj nosnici pronađen crni, tvrdi predmet gumaste strukture, veličine oko dva centimetra. 

Splitska liječnica otkrila nevjerojatne i zastrašujuće detalje iz svoje ordinacije: "Majka je bila uplakana, prestrašena, nije mogla vjerovati"

Sada je dr. Roje pojasnila kako je moguće da u nos stane neko veliko strano tijelo.

"Možda Vam ove fotografije pomognu da shvatite da je nosna šupljinama jako velika i duboka. Ono što vidimo izvana je nosna piramida i zaslužna je primarno za ljepotu, a nosna šupljina je funkcionalni dio nosa i doseže gotovo do prvog vratnog kralješka! Njeni postranični zidovi su neravni, imaju tzv. nosne školjke i kanale i zato svakakve sitnice mogu "zapeti" unutar nosa. Postavila sam ove papiriće unutar modela na fotografiji br. 2 da Vam približim problem.

Nadam se da će Vam biti korisno", napisala je u objavi na Facebooku.

 

