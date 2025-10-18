Splitska liječnica pojasnila nevjerojatan slučaj: Kako je dječaku u nos dospjela velika crna stvar?

Kako je već Dalmacija Danas pisala, renomirana splitska liječnica i izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Splitu, dr. sc. Željka Roje, specijalistica otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata, na svom je profilu podijelila nevjerojatno iskustvo iz ordinacije koje može poslužiti kao ozbiljno upozorenje svim roditeljima.

Naime, na pregledu je u dječakovoj lijevoj nosnici pronađen crni, tvrdi predmet gumaste strukture, veličine oko dva centimetra.

Sada je dr. Roje pojasnila kako je moguće da u nos stane neko veliko strano tijelo.

"Možda Vam ove fotografije pomognu da shvatite da je nosna šupljinama jako velika i duboka. Ono što vidimo izvana je nosna piramida i zaslužna je primarno za ljepotu, a nosna šupljina je funkcionalni dio nosa i doseže gotovo do prvog vratnog kralješka! Njeni postranični zidovi su neravni, imaju tzv. nosne školjke i kanale i zato svakakve sitnice mogu "zapeti" unutar nosa. Postavila sam ove papiriće unutar modela na fotografiji br. 2 da Vam približim problem.

Nadam se da će Vam biti korisno", napisala je u objavi na Facebooku.