Splitska liječnica otkrila nevjerojatne i zastrašujuće detalje iz svoje ordinacije: "Majka je bila uplakana, prestrašena, nije mogla vjerovati"

Renomirana splitska liječnica i izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Splitu, dr. sc. Željka Roje, specijalistica otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata, na svom je profilu podijelila nevjerojatno iskustvo iz ordinacije koje može poslužiti kao ozbiljno upozorenje svim roditeljima.

"Pitate se što je na ovoj fotografiji? Radi se o zapuštenom stranom tijelu izvađenom iz nosa malog dječaka od nepune tri godine", napisala je Roje, dodavši kako nitko u obitelji nije primijetio trenutak kada je dijete nešto stavilo u nos. Ipak, taj neobični predmet mjesecima je bio skriven.

Simptomi: Zadah i smrdljiva sekrecija

Majka dječaka dovela ga je na pregled zbog učestalih upala uha, no usput je spomenula i druge zabrinjavajuće simptome.

"Rekla je da dijete ima užasan zadah i da mu slina iz nosa jako smrdi i zaudara u posljednje vrijeme. Već na osnovu toga sam posumnjala na strano tijelo nosa", pojasnila je liječnica.

Na pregledu je u dječakovoj lijevoj nosnici pronađen crni, tvrdi predmet gumaste strukture, veličine oko dva centimetra. "Možda je plastelin, možda neka plastika… Majka je bila uplakana, prestrašena, nije mogla vjerovati", opisuje Roje.

Unatoč dramatičnoj situaciji, zahvat je prošao bez posljedica. "Na sreću, uspjeli smo ga izvaditi bez komplikacija i problem je riješen. Ovaj put i za ovog dječaka", naglasila je liječnica.

Ipak, upozorila je da ovakvi slučajevi mogu imati puno ozbiljnije ishode. "Djeca jednostavno istražuju i sve i svašta stavljaju u uši, nos i grlo. To ponekad može dovesti do teških komplikacija i ružnih ishoda", dodala je.

Važno upozorenje roditeljima

Roje je iskoristila slučaj kako bi uputila snažnu poruku roditeljima i svima koji skrbe o djeci.

"Jednostrana jako smrdljiva sekrecija iz nosa u djece uvijek je temeljita sumnja na zapušteno strano tijelo nosa. U odraslih je to uvijek sumnja na tumor nosa i/ili paranazalnih sinusa. Imajmo to na umu!"