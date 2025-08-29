Splitska kriminalistička policija uz USKOK razotkrila zločinačko udruženje

U koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Službe za organizirani kriminalitet Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u suradnji s kolegama iz Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave osječko-baranjske, dovršili su višemjesečno kriminalističko istraživanje kojim je razbijena organizirana kriminalna grupa.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena osnovana sumnja da su osumnjičeni, zajedno s većim brojem uličnih preprodavača, djelovali u sastavu zločinačkog udruženja te počinili ukupno devet kaznenih djela Nedozvoljene trgovine iz članka 264. stavka 1. Kaznenog zakona.

Osumnjičeni iz zločinačkog udruženja tijekom kriminalnog djelovanja imali su jasno podijeljene uloge i zadatke, a kaznena djela činili su kontinuirano s ciljem ostvarivanja protupravne imovinske koristi.

Tijekom realizacije uhićenja, policijski službenici su zatekli tri osobe iz iste organizacije prilikom primopredaje ilegalnog duhana. Nadalje, na temelju naloga suda obavljene su pretrage vozila, doma i drugih prostorija koje koriste članovi organizacije i pronađeno je 132 kilograma ilegalnog duhana, 98100 komada cigareta, 19280 eura i jedan pištolj.

Protiv šest osoba je podnesena kaznena prijava zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela zločinačkog udruženja iz članka 329. Kaznenog zakona i kaznenih djela nedozvoljene trgovine, te protiv jedne osobe optužni prijedlog za prekršaj ilegalnog posjedovanja vatrenog oružja.

Ukupno je pet osoba uhićeno i nakon provedenog istraživanja uz kaznenu prijavu tijekom današnjeg dana bit će predano pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dok se jedna osoba već nalazi na izdržavanju zatvorske kazne.