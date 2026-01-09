Splitska influencerica se raspala pred kamerom, objavila potresan video: "Otac mi je umro prije Božića"

Nekoliko dana prije Božića, mlada splitska TikTok kreatorica izgubila je oca. Umjesto blagdanske radosti, dočekala ju je tišina kakvu razumiju samo oni koji su izgubili nekoga tko im je bio oslonac, podrška i publika – u svakom smislu te riječi.

U videu koji se munjevito proširio društvenim mrežama, djevojka je pred kamerom progovorila o mjesecima koji su joj bili, kako kaže, “najgori u životu”. Ispričala je da se pokušava vratiti snimanju i radu, ali da to nije lako jer joj je bila potrebna pauza nakon očeve smrti.

Posebno dirljiv trenutak bio je kada je rekla da je njezin otac uvijek bio prvi koji bi lajkao njezine videe. “Uvijek me pitao kad će novi video. Pitao bi me i danas”, rekla je, objašnjavajući zašto želi nastaviti stvarati sadržaj – jer zna da bi on to od nje želio.

Ne traži sažaljenje

Naglasila je da ne traži sažaljenje, nego da želi širiti sreću. Sreću joj, kaže, danas donose ljudi koji joj pišu poruke podrške. U emotivnoj ispovijesti podsjetila je koliko je važno voljeti svoje dok su još tu. “Nikad ne znaš kad je zadnji čas”, poručila je.

Govoreći o boli, dotaknula se i univerzalne istine – da svatko nosi svoju bitku. Zato je pozvala ljude da budu brižni jedni prema drugima, da čuvaju zdravlje, slušaju svoje bližnje i budu dobri. “Nikad ne znamo tko se s čim bori”, rekla je.

Na kraju je zahvalila majci i prijateljima, bez kojih, priznaje, ovo razdoblje ne bi mogla prebroditi.

Njezin video nije samo priča o gubitku, nego i o hrabrosti da se krene dalje – tiho, bez velikih riječi, ali s iskrenošću koja je dotaknula stotine tisuća ljudi. U svijetu brzih sadržaja i površnih emocija, njezina poruka odjeknula je upravo zato što je bila stvarna.